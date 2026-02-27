18:33
Происшествия

В городе Ош мужчина, обещая продать участки, получил более 1 миллиона сомов

В Оше задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве при продаже земельных участков, сообщили в пресс-службе УВД города.

23 февраля 2026 года в милицию обратился житель Кара-Суйского района Ошской области. По его словам, знакомый в ноябре 2025 года вошел к нему в доверие и пообещал продать два земельных участка. Получив деньги и автомобили, он скрылся, так и не передав участки.

пресс-службы УВД города Ош
Подозреваемый

Как сообщил заявитель, сначала он передал 350 тысяч сомов возле одного из кафе в Оше, затем еще 100 тысяч сомов. Кроме того, он отдал автомобиль ВАЗ-2107, оцененный в 100 тысяч сомов, а также машину марки «Элентро», оцененную в 700 тысяч сомов. Общий материальный ущерб составил 1 миллион 250 тысяч сомов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили личность подозреваемого — им оказался житель Кара-Суйского района 1986 года рождения. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество и решением Ошского горсуда заключен под стражу на два месяца. В милиции также сообщили, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности по различным статьям. 
