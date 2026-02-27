В Бишкеке задержаны подозреваемые в мошенничестве на 12 миллионов сомов

20 февраля в УВД Свердловского района Бишкека с заявлением обратился гражданин Л. К., 1955 года рождения. По его словам, неизвестные лица, представившись сотрудниками ГКНБ Кыргызской Республики, путем обмана и злоупотребления доверием завладели его денежными средствами в размере 12 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведенных оперативно-разыскных и технических мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Бишкека установлены и задержаны подозреваемые Т. К., 2007 года рождения, А. М., 2006 года рождения, и А. К., 2003 года рождения.

На основании статьи 96 УПК Кыргызской Республики задержанные водворены в ИВС ГУВД. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и возможной причастности других лиц.

ГУВД Бишкека напоминает: не продавайте и не передавайте свои банковские карты, а также реквизиты счетов и коды подтверждения третьим лицам, даже если они представляются сотрудниками государственных органов или банков. Передача карт и доступов посторонним часто используется в мошеннических схемах для обналичивания и перевода похищенных средств.

Обращаем внимание, что за участие в подобных действиях предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Если вам предлагают передать карту или оформить счет «за вознаграждение», незамедлительно сообщите об этом по телефону 102.