Происшествия

В Бишкеке милиция установила участников дорожного конфликта, одного задержали

В соцсетях 21 февраля распространилось видео, на котором двое водителей легковых автомобилей выясняют отношения прямо на дороге. Инцидент вызвал широкое обсуждение в Сети.

Как сообщили в пресс-службе Первомйского УВД, факт зарегистрирован и по нему начата проверка.

Милиция установила одного из участников — мужчину С.М., 1977 года рождения. В отношении него составлен протокол по статье 126 (мелкое хулиганство) Кодекса о правонарушениях. Он был помещен под арест.

Второй участник конфликта также установлен — И.О., 1990 года рождения. По данным милиции, в момент проверки он находился за пределами города. После возвращения в столицу к нему будут применены меры в соответствии с законом.

В ведомстве призвали жителей и гостей столицы соблюдать правила поведения в общественных местах, подчеркнув, что драки, оскорбления и любые противоправные действия на улицах повлекут административную ответственность.
