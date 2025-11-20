«Бишкекводоканал» предупреждает горожан о случаях телефонного мошенничества

Муниципальное предприятие «Бишкекводоканал» информирует горожан о зафиксированных случаях телефонного мошенничества. Об этом сообщает мэрия столицы.

По ее данным, неизвестные представляются сотрудниками предприятия и пытаются получить личные данные клиентов.

«МП «Бишкекводоканал» никогда не запрашивает по телефону данные банковских карт, пароли, коды подтверждения и другую конфиденциальную информацию. При получении любого подозрительного звонка рекомендуем немедленно завершить разговор и связаться с официальными справочными службами предприятия», — говорится в сообщении.

Если вы получили подобные звонки, уточняйте информацию по следующим номерам справочной службы МП «Бишкекводоканал»: