В Бишкеке женщины обманом получили ювелирные изделия на 36 миллионов сомов

В Бишкеке задержаны подозреваемые в особо крупном размере. Об этом сообщает УВД Свердловского района столицы.

По его данным, 13 декабря 2025 года в милицию обратилась гражданка Т.А. с просьбой принять меры в отношении малознакомых женщин Ч. и Н.

Фото УВД Свердловского района Бишкека

«По словам заявительницы, в одном из торговых центров две женщины, войдя в доверие, обманным путем получили ювелирные изделия под реализацию на 36 миллионов сомов. Перепродав изделия в скупку по заниженной цене, они не вернули деньги установленный срок и стали скрываться. По факту следственной службой УВД Свердловского района Бишкека возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР», – говорится в сообщении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны гражданки Ш.Ч., 1985 года рождения, и С.Н., 1988 года рождения. Они водворены в ИВС ГУВД. Расследование продолжается.