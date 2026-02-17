ГКНБ сообщил о возвращении в госсобственность здания редакции «Баткен Таны».
По данным ведомства, в рамках реализации госполитики по выявлению и возврату незаконно приватизированного государственного имущества установлен факт незаконной передачи объекта в частную собственность.
Материалы зарегистрированы в автоматизированной информационной системе ЖУИ ЕРП.
По итогам оперативно-следственных мероприятий здание редакции с прилегающим участком передано на баланс государства.
В ГКНБ подчеркнули, что работа по возврату незаконно приватизированных объектов государственной собственности продолжается.