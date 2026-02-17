ГКНБ сообщил о возвращении в госсобственность здания редакции «Баткен Таны».

По данным ведомства, в рамках реализации госполитики по выявлению и возврату незаконно приватизированного государственного имущества установлен факт незаконной передачи объекта в частную собственность.

Как уточнили в ГКНБ, в январе 2010 года здание редакции вместе с земельным участком площадью 0,22 гектара продано на основании постановления правительства от 17 сентября 2008-го № 518 «О программе приватизации государственного имущества на 2008-2012 годы». При этом, по информации спецслужб, приватизация проведена с нарушением норм данного же нормативно-правового акта, несмотря на стратегическую значимость объекта.

Материалы зарегистрированы в автоматизированной информационной системе ЖУИ ЕРП.

По итогам оперативно-следственных мероприятий здание редакции с прилегающим участком передано на баланс государства.

В ГКНБ подчеркнули, что работа по возврату незаконно приватизированных объектов государственной собственности продолжается.