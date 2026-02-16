15:29
Происшествия

Высокогорные трассы в зоне риска: возможны лавины и снежные заносы

С 16 по 18 февраля 2026 года в горных районах Кыргызстана ожидается сход лавин и образование снежных заносов. Об этом сообщают в МЧС.

По данным ведомств, лавиноопасная обстановка прогнозируется на следующих участках автодорог:

  • Бишкек – Ош: 121–138-й километры (перевал Тоо-Ашуу), 198–265-й километры (ущелье Чычкан, перевал Ала-Бель);
  • Мырзаке – Кара-Кулжа – Алайкуу: 55–115-й километры;
  • Ала-Бука – Каныш-Кыя: 45–112-й километры (перевал Чапчыма);
  • Красная-Горка – Акташ: 0–3-й километры;
  • Сары-Таш – Дароот-Коргон – Карамык: 97–98-й километры;
  • Бишкек – Нарын – Торугарт: 292–305-й километры (перевал Долон);
  • Арал – Мин-Куш: 1–14-й километры;
  • Арал – Суусамыр: 8–21-й километры;
  • Балыкчы – Казарман – Джалал-Абад: 326–349-й километры (перевал Кок-Арт);
  • Каракол – Энильчек: 45–90-й километры (перевал Чон-Ашуу).

На указанных участках возможны сход лавин, снежные заносы, образование гололеда и ограничение видимости.

Водителям настоятельно рекомендовано соблюдать дистанцию не менее 500 метров между транспортными средствами, строго выполнять требования дорожных служб и при возможности воздержаться от поездок через горные перевалы в указанный период.

Службы предупреждают: в условиях нестабильной погоды риск чрезвычайных ситуаций на высокогорных трассах значительно возрастает.
