Высокогорные трассы в зоне риска: возможны лавины и снежные заносы

С 16 по 18 февраля 2026 года в горных районах Кыргызстана ожидается сход лавин и образование снежных заносов. Об этом сообщают в МЧС.
По данным ведомств, лавиноопасная обстановка прогнозируется на следующих участках автодорог:
- Бишкек – Ош: 121–138-й километры (перевал Тоо-Ашуу), 198–265-й километры (ущелье Чычкан, перевал Ала-Бель);
- Мырзаке – Кара-Кулжа – Алайкуу: 55–115-й километры;
- Ала-Бука – Каныш-Кыя: 45–112-й километры (перевал Чапчыма);
- Красная-Горка – Акташ: 0–3-й километры;
- Сары-Таш – Дароот-Коргон – Карамык: 97–98-й километры;
- Бишкек – Нарын – Торугарт: 292–305-й километры (перевал Долон);
- Арал – Мин-Куш: 1–14-й километры;
- Арал – Суусамыр: 8–21-й километры;
- Балыкчы – Казарман – Джалал-Абад: 326–349-й километры (перевал Кок-Арт);
- Каракол – Энильчек: 45–90-й километры (перевал Чон-Ашуу).
На указанных участках возможны сход лавин, снежные заносы, образование гололеда и ограничение видимости.
Водителям настоятельно рекомендовано соблюдать дистанцию не менее 500 метров между транспортными средствами, строго выполнять требования дорожных служб и при возможности воздержаться от поездок через горные перевалы в указанный период.
Службы предупреждают: в условиях нестабильной погоды риск чрезвычайных ситуаций на высокогорных трассах значительно возрастает.