В Оше задержан лжесотрудник милиции: вымогал деньги у владельца салона

В городе Ош задержан мужчина, подозреваемый в вымогательстве денежных средств под видом сотрудника милиции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, в один из массажных салонов города вошли трое неизвестных, которые представились сотрудниками милиции. Не предъявив служебных удостоверений, они провели незаконные обыски и вели себя грубо по отношению к владельцу заведения.

Злоумышленники завладели наличными в размере 32 тысяч сомов, после чего потребовали дополнительные средства. В дальнейшем один из фигурантов, представившийся именем Марсель, получил еще 15 тысяч сомов. Прикрываясь обещаниями так называемого покровительства, он также организовал еженедельные переводы по 10 тысяч сомов на принадлежащий ему электронный кошелек.

Фото МВД

Общий ущерб составил 77 тысяч сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 208 («Вымогательство») Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Подозреваемый задержан, ведутся следственные действия по установлению других причастных лиц.