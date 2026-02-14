11:58
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Происшествия

В Оше задержан лжесотрудник милиции: вымогал деньги у владельца салона

В городе Ош задержан мужчина, подозреваемый в вымогательстве денежных средств под видом сотрудника милиции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, в один из массажных салонов города вошли трое неизвестных, которые представились сотрудниками милиции. Не предъявив служебных удостоверений, они провели незаконные обыски и вели себя грубо по отношению к владельцу заведения.

Злоумышленники завладели наличными в размере 32 тысяч сомов, после чего потребовали дополнительные средства. В дальнейшем один из фигурантов, представившийся именем Марсель, получил еще 15 тысяч сомов. Прикрываясь обещаниями так называемого покровительства, он также организовал еженедельные переводы по 10 тысяч сомов на принадлежащий ему электронный кошелек.

МВД
Фото МВД
Общий ущерб составил 77 тысяч сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 208 («Вымогательство») Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Подозреваемый задержан, ведутся следственные действия по установлению других причастных лиц.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/361995/
просмотров: 382
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ задержал участников «спортобщака» — вымогали деньги с водителей фур
Шантаж на 5 миллионов: в Бишкеке задержана подозреваемая в вымогательстве
В городе Ош задержан вооруженный вымогатель, охотившийся за школьниками
МВД призывает граждан быть внимательными при устройстве на работу за рубежом
В Баткенской области задержаны подозреваемые в вымогательстве
По делу о вымогательстве 7 миллионов сомов задержаны три человека
В Бишкеке задержан подозреваемый в вымогательстве
Не затягивать с получением лицензий на такси призывает кыргызстанцев МВД
Насилие и суицид. В МВД рассказали, с чем сталкиваются дети мигрантов
Шестеро в Кызыл-Кие похитили парня и вымогали деньги, угрожая ножом
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области задержан водитель с&nbsp;поддельным водительским удостоверением В Чуйской области задержан водитель с поддельным водительским удостоверением
Блогера задержали за&nbsp;распространение видеоматериалов негативного характера Блогера задержали за распространение видеоматериалов негативного характера
Сын Бекболота Талгарбекова сообщил о&nbsp;задержании отца для допроса Сын Бекболота Талгарбекова сообщил о задержании отца для допроса
Среди подписантов обращения, доставленных на&nbsp;допрос,&nbsp;&mdash; Жанторо Сатыбалдиев Среди подписантов обращения, доставленных на допрос, — Жанторо Сатыбалдиев
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
14 февраля, суббота
11:56
В Кыргызстане отмечают День дарения книг В Кыргызстане отмечают День дарения книг
11:51
Серия обысков в Ак-Суйском районе: изъяты наркотики
11:43
ГКНБ задержал организатора «черного ломбарда»: изъяты документы и оружие
11:41
В Кыргызстане меняют стандарт госуслуги по допобразованию
11:25
Драка в клубе Бишкека: четверых отправили в ИВС и оштрафовали