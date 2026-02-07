17:18
Происшествия

«Синтетика и притон». В Бишкеке проверяют ночные заведения

В Бишкеке проводятся оперативно-профилактические мероприятия под условным наименованием «Синтетика и притон». Их реализует служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков столичного ГУВД.

В рамках операции на территории города организованы проверки ночных развлекательных заведений и мест массового отдыха молодежи. По данным пресс-службы ГУВД, основная цель мероприятий — предупреждение и пресечение незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также обеспечение общественной безопасности и правопорядка.

В ходе оперативно-профилактических мероприятий проверены ночное развлекательное заведение «Вегас» и диско-бар «Телепорт».

В ГУВД отмечают, что мероприятия в рамках операции «Синтетика и притон» будут проводиться на постоянной основе.

Правоохранительные органы обращаются к гражданам с просьбой сообщать любую информацию о фактах незаконного оборота наркотических средств, местах их хранения и распространения, а также о функционировании притонов по телефону 102. Анонимность гарантируется.
