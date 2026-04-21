Происшествия

Сожгли клуб из мести, в Кара-Суу задержаны две девушки

В Кара-Суйском районе Ошской области задержали подозреваемых в поджоге бильярдного клуба. Об этом сообщили в УВД региона.

Инцидент произошел 23 марта около 3.40 в селе Мады. В милицию поступило сообщение о возгорании здания бильярдного клуба.

Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК КР «Уничтожение или повреждение чужого имущества».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемых. Ими оказались две девушки 2006 и 2007 годов рождения. По решению районного суда их заключили под стражу.

По предварительным данным, подозреваемые действовали по предварительному сговору и совершили поджог из личной мести, облив здание бензином.

Владельцу клуба причинен крупный материальный ущерб. Следствие продолжается.
