Происшествия

Милиция задержала подозреваемого в мошенничестве с базой данных водителей

Сотрудники милиции Чуйской области задержали мужчину по подозрению в мошенничестве. Он обещал гражданам помощь в получении водительского удостоверения, сообщила пресс-служба регионального УВД.

По ее данным, 22 января 2026 года в ОВД Жайылского района обратился местный житель. Потерпевший рассказал, что в ноябре 2025 года познакомился с гражданином И.Р., который работал в одном из лицеев в Кара-Балте.

Новый знакомый пообещал внести сведения о прохождении обучения в электронную базу данных для получения водительских прав. За услуги попросил 30 тысяч 600 сомов. Получив деньги, мужчина не выполнил обязательства и перестал выходить на связь.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

Милиционеры установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый гражданин И.Р., 1966 года рождения. Сейчас он в изоляторе временного содержания.

Следствие продолжается. ГУВД Чуйской области просит граждан, пострадавших от действий задержанного, обратиться в ОВД Жайылского района или позвонить по телефонам 0701203102, 0312221558.
