15:12
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Происшествия

Обещал снизить алименты и выманил деньги. Задержан подозреваемый в мошенничестве

Задержан мужчина, подозреваемый в крупном мошенничестве, связанном с обманом и злоупотреблением доверием. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 30 января в ОВД Иссык-Атинского района обратился 25-летний житель района Х.Д. Он рассказал, что малознакомый гражданин А., войдя к нему в доверие, с декабря 2025 года неоднократно выманивал у него деньги. Общий ущерб составил 38 тысяч 500 сомов.

Кроме того, злоумышленник уверял потерпевшего, что может снизить алименты с 8 тысяч 300 до 4 тысяч 700 сомов. На этом основании он вновь ввел мужчину в заблуждение, получил деньги и скрылся.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области

В результате оперативно-разыскных мероприятий милиция установила и задержала подозреваемого — К.А., 1996 года рождения. Он водворен в ИВС.

Следствием также установлено, что все похищенные средства мужчина потратил на личные нужды. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/360922/
просмотров: 139
Версия для печати
Материалы по теме
Лжесотрудники спецслужб выманили миллионы сомов: в Бишкеке поймали мошенников
Должник, уклонявшийся от уплаты алиментов, арестован на месяц
В США задержали гражданина Кыргызстана, разыскиваемого Интерполом
Не платил годами. В Манасе с должника взыскали полмиллиона сомов алиментов
Фейковые кредиты: Нацбанк Кыргызстана сообщил о новой схеме обмана в Telegram
Судимость за алименты: Дастан Бекешев считает, что долги отцов ударят по детям
Депутат предлагает обязать мужчин вносить средства на депозит на случай развода
Участились факты мошенничества через WhatsApp-группы «JDC в Кыргызстане»
В Чуйской области задержаны подозреваемые в мошенничестве
Задержан директор строительной компании ОсОО «Арабиан Кыргыз Аль Хнейз»
Популярные новости
Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в&nbsp;антирейтинг крупнейших налоговых должников Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в антирейтинг крупнейших налоговых должников
Казахстан депортировал в&nbsp;Россию гражданина Украины по&nbsp;обвинению в&nbsp;госизмене Казахстан депортировал в Россию гражданина Украины по обвинению в госизмене
ГКНБ задержал сотрудника колонии и&nbsp;милиционера ГКНБ задержал сотрудника колонии и милиционера
Вирус Нипах у&nbsp;границ&nbsp;КР: пассажиров из&nbsp;Индии проверяют в&nbsp;усиленном режиме Вирус Нипах у границ КР: пассажиров из Индии проверяют в усиленном режиме
Бизнес
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
Тысячи фильмов и&nbsp;сериалов &laquo;Иви&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;одном приложении MegaTV от&nbsp;MEGA Тысячи фильмов и сериалов «Иви» — в одном приложении MegaTV от MEGA
BAKAI первым в&nbsp;КР запускает премиальные металлические карты Visa Infinite Metal BAKAI первым в КР запускает премиальные металлические карты Visa Infinite Metal
Технологии на&nbsp;службе государства: тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Технологии на службе государства: тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
6 февраля, пятница
15:11
В 2025 году в КР отремонтировали 1 тысячу 606 километров автомобильных дорог В 2025 году в КР отремонтировали 1 тысячу 606 километро...
15:06
Нарушения на выборах в округе № 13: уголовное дело прекращено
15:04
MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
15:03
Объем грузоперевозок по железной дороге в 2025 году достиг 10,5 миллиона тонн
15:01
Обещал снизить алименты и выманил деньги. Задержан подозреваемый в мошенничестве