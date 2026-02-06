Обещал снизить алименты и выманил деньги. Задержан подозреваемый в мошенничестве

Задержан мужчина, подозреваемый в крупном мошенничестве, связанном с обманом и злоупотреблением доверием. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 30 января в ОВД Иссык-Атинского района обратился 25-летний житель района Х.Д. Он рассказал, что малознакомый гражданин А., войдя к нему в доверие, с декабря 2025 года неоднократно выманивал у него деньги. Общий ущерб составил 38 тысяч 500 сомов.

Кроме того, злоумышленник уверял потерпевшего, что может снизить алименты с 8 тысяч 300 до 4 тысяч 700 сомов. На этом основании он вновь ввел мужчину в заблуждение, получил деньги и скрылся.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР.

Фото ГУВД Чуйской области

В результате оперативно-разыскных мероприятий милиция установила и задержала подозреваемого — К.А., 1996 года рождения. Он водворен в ИВС.

Следствием также установлено, что все похищенные средства мужчина потратил на личные нужды. Расследование продолжается.