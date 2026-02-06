14:43
Происшествия

Лжесотрудники спецслужб выманили миллионы сомов: в Бишкеке поймали мошенников

В Бишкеке раскрыли одно из самых резонансных мошенничеств через мессенджеры. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 22 декабря 2025 года в милицию обратилась гражданка Г.Ч., ставшая жертвой преступников, которые представлялись сотрудниками ГКНБ и банков.

Злоумышленники связывались с женщиной через WhatsApp с разных номеров, вводили ее в заблуждение и оказывали психологическое давление. Под предлогом «необходимых финансовых операций» они убедили потерпевшую продать квартиру и перевести крупную сумму на указанные счета. Ущерб составил 22 миллиона 130 тысяч сомов.

ГУВД
Фото ГУВД
По факту возбуждено уголовное дело по статье 209 УК КР (мошенничество).

В результате оперативной работы сотрудники УУР ГУВД Бишкека задержали троих подозреваемых:

  • А.Ж., 2007 года рождения;
  • Б.С., 1998 года рождения;
  • Н.М., 2002 года рождения.

Все они водворены в ИВС в порядке статьи 96 УПК КР. Сейчас следствие устанавливает остальных участников схемы и собирает дополнительные доказательства.

ГУВД напоминает: сотрудники госорганов и банков никогда не связываются с гражданами через мессенджеры, не требуют перевода денег и не дают указаний по продаже имущества. При поступлении подобных звонков — прекращайте разговор и обращайтесь в милицию по номеру 102.
