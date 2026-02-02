18:49
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Происшествия

Служба судебных исполнителей взыскала свыше одного миллиона сомов в пользу ГНС

Служба судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре взыскала более одного миллиона сомов в пользу Налоговой службы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Сузакский районный отдел Службы судебных исполнителей завершил исполнительное производство по взысканию задолженности с ОсОО «Жасур-Комур» в пользу Государственной налоговой службы.

Как сообщили в ведомстве, на основании судебного акта Сузакский районный суд от 24 сентября 2025 года с должника взыскал 1 миллион 35 тысяч 694 сома в пользу управления ГНС по Сузакскому району.

В ходе исполнения судебного решения были применены меры принудительного исполнения. В результате вся сумма задолженности полностью взыскана и перечислена взыскателю в соответствии с требованиями законодательства КР. 

В Службе судебных исполнителей подчеркнули, что работа по обеспечению своевременного и качественного исполнения судебных решений продолжается на системной основе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/360264/
просмотров: 87
Версия для печати
Материалы по теме
Более 5 миллионов сомов выделяет Налоговая служба на покупку планшетов
В Бишкеке обнаружено более 13 тысяч подакцизных напитков без маркировки
В Кыргызстане почти 3,5 тысячи чиновников подали декларации с нарушениями
ГНС выявляет фиктивное оформление электронных счетов-фактур
В Ошской области выявлены факты незаконной продажи ГСМ
ГНС разъяснила, как получить освобождение по ювелирным изделиям без документов
Прокуратура вернула государству 197 гектаров незаконно приватизированных земель
ГНС: Снижена ставка налога на транзакцию
В Нарыне выявили махинации с землей: участки вернули государству
В КР более 1,2 тысячи человек находятся в розыске за уклонение от алиментов
Популярные новости
В&nbsp;Оше задержали иностранных студентов, предъявлявших водителям фальшивые чеки В Оше задержали иностранных студентов, предъявлявших водителям фальшивые чеки
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: в&nbsp;горах ожидается сход лавин В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: в горах ожидается сход лавин
В&nbsp;Бишкеке машина ехала со&nbsp;скоростью 120 километров в&nbsp;час. Ее&nbsp;водитель задержан В Бишкеке машина ехала со скоростью 120 километров в час. Ее водитель задержан
Инструктору пытались дать взятку во&nbsp;время сдачи экзамена по&nbsp;вождению Инструктору пытались дать взятку во время сдачи экзамена по вождению
Бизнес
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: Премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: Премиальная карта для тех, кто привык быть первым
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
2 февраля, понедельник
18:43
В Оше открыли роддом после капремонта В Оше открыли роддом после капремонта
18:40
Служба судебных исполнителей взыскала свыше одного миллиона сомов в пользу ГНС
18:20
По делу о вымогательстве 7 миллионов сомов задержаны три человека
18:07
В Узгенском районе взыскали более полумиллиона сомов алиментов
18:05
Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы