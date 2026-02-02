Служба судебных исполнителей взыскала свыше одного миллиона сомов в пользу ГНС

Служба судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре взыскала более одного миллиона сомов в пользу Налоговой службы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Сузакский районный отдел Службы судебных исполнителей завершил исполнительное производство по взысканию задолженности с ОсОО «Жасур-Комур» в пользу Государственной налоговой службы.

Как сообщили в ведомстве, на основании судебного акта Сузакский районный суд от 24 сентября 2025 года с должника взыскал 1 миллион 35 тысяч 694 сома в пользу управления ГНС по Сузакскому району.

В ходе исполнения судебного решения были применены меры принудительного исполнения. В результате вся сумма задолженности полностью взыскана и перечислена взыскателю в соответствии с требованиями законодательства КР.

В Службе судебных исполнителей подчеркнули, что работа по обеспечению своевременного и качественного исполнения судебных решений продолжается на системной основе.