Происшествия

В Узгенском районе взыскали более полумиллиона сомов алиментов

Служба судебных исполнителей при Генпрокуратуре КР взыскала 550 тысяч сомов алиментной задолженности.

Как сообщили в Службе судебных исполнителей Узгенского района, завершено исполнительное производство по делу о взыскании алиментов с жителя айыл окмоту Ийри-Суу К. Ш. Г. в пользу К. К. И. на содержание несовершеннолетних детей в размере одной третьей дохода.

Ранее алиментные обязательства длительное время не исполнялись, в результате чего образовалась задолженность в размере более полумиллиона сомов. Указанная сумма взыскана в полном объеме и передана получателю наличными средствами.

В надзорном органе отметили, что данный случай подтверждает эффективность работы Службы судебных исполнителей по обеспечению исполнения алиментных обязательств и защите прав детей.
