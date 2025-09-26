Из-за утечки воды в туннеле в Бангкоке обрушилась дорога

В центре Бангкока ранним утром из-за обрушения дороги образовалась яма глубиной более 18 метров. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, дорога обрушилась 24 сентября около 7.00 по местному времени. Представитель столичной администрации Бангкока сообщил, что пострадавших нет. Две припаркованные машины провалились в дыру, но пассажиров и водителя в них не было.

Причиной обрушения стала утечка воды из лопнувшей трубы в туннеле, предназначенном для расширения системы городского метро. Сообщается, что городские власти уже проверили окружающие сооружения и отключили подачу воды в районе.