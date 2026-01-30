С младенцем на руках: в городе Ош задержаны супруги, воровавшие детские товары

В Оше задержаны супруги, которых подозревают в краже детских товаров из магазина. Об этом сообщили в городском УВД.

29 января на Instagram-странице магазина появилось видео, где мужчина и женщина, держащие на руках младенца, незаметно берут товары и выходят. После публикации руководство Ошского УВД поручило установить место происшествия и личности подозреваемых.

Сотрудники милиции задержали предполагаемую участницу — 37-летнюю жительницу Манаса Ч.Т. Она признала, что совершила кражу вместе с мужем 44-летним Ж.А., приехав в южную столицу из Манаса.

По данным милиции, у пары пятеро детей, младшему — четыре месяца. Ранее супруги уже привлекались к уголовной ответственности за мошенничество и кражи.

Материалы переданы в следственную службу. Ведомство просит возможных потерпевших обращаться по телефонам: 0322248282 или 102.