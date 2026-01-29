Аферист под маской ГКНБ обманом забрал $17 тысяч

Сотрудники ГУВД столицы задержали мужчину, который выдавал себя за работника ГКНБ и обманом получил от бишкекчанина $17 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным милиции, к ним обратился гражданин У.Ж. Мужчина рассказал, что неизвестный связался с ним через WhatsApp, представился сотрудником Госкомитета нацбезопасности и пообещал «помощь» в освобождении человека из СИЗО. В результате потерпевший передал мошеннику $17 тысяч.

Следственная служба УВД Ленинского района возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР. В ходе оперативных мероприятий задержан ранее неоднократно судимый А.Т., 1988 года рождения. Он находился в международном розыске с 2022-го. Подозреваемого водворили в ИВС. Проверяется его причастность к другим аналогичным эпизодам.

ГУВД Бишкека призывает граждан не доверять лицам, которые представляются сотрудниками госорганов и требуют деньги через мессенджеры или по телефону. При подобных звонках рекомендуют обращаться в милицию по номерам: +996990561333, +996557933277, +996551102774 или 102.

Следствие продолжается.