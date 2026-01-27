16:41
Происшествия

Группу парней, подозреваемых в вымогательстве, задержали в Бишкеке

Группу молодых парней, подозреваемых в вымогательстве, задержали в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, 17 января в УВД Свердловского района Бишкека обратилась гражданка Б.Ч.. По ее заявлению неизвестные 18 декабря 2025 года примерно в 21.30 увели ее сына с улицы Широкая в неизвестном направлении.

По словам женщины, злоумышленники, угрожая и оказывая психологическое давление, сняли видео с целью создания ложного представления о причастности потерпевшего к распространению наркотиков. В дальнейшем запись использовали для шантажа и вымогательства 400 тысяч сомов.

Возбуждено уголовное дело по статье 208 («Вымогательство») УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий при получении 400 тысяч сомов задержаны пять человек в возрасте 17-18 лет.
