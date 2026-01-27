10:27
USD 87.45
EUR 103.65
RUB 1.15
Происшествия

В Чуйской области задержан субподрядчик, не выплативший зарплату строителям ГЭС

В Чуйской области задержан подозреваемый по делу о невыплате заработной платы рабочим, привлеченным к строительству малой ГЭС в ущелье Ак-Суу. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

26 декабря 2025-го в ОВД Московского района с коллективным заявлением обратился местный житель И.Э., 1989 года рождения. Он сообщил, что гражданин Г.А. с 2024-го привлекал 25-30 человек к бетонным работам на строительстве малой ГЭС. Однако зарплата за декабрь прошлого года при установленном размере 50-60 тысяч сомов в месяц так и не выплачена.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

В ходе следствия установлено, что Г.А., 1993 года рождения, действовал как субподрядчик, выполняя работы по устной договоренности на объектах ГЭС-1 и ГЭС-2 компании «А.Г.Э.». Стоимость одного кубометра бетонных работ составляла 5 тысяч 500 сомов. Для ведения деятельности индивидуальный предприниматель был зарегистрирован на имя супруги подозреваемого.

К работам привлекалось около 100 местных жителей, оплата которых составляла 200 сомов в час. Однако с ноября по 8 декабря 2025 года зарплата примерно 25 работникам так и не выдана.

Следствие установило, что за указанный период выполнены 7 тысяч 200 кубических метров бетонных работ, а также другие строительные работы. Общая сумма средств, полученных Г.А. от «А.Г.Э.», составила 43 миллиона 446 тысяч 878 сомов, из которых 3 миллиона 115 тысяч уплачены в виде налогов.

Г.А. задержан в порядке статьи 96 УПК КР и помещен в ИВС.

Расследование продолжается. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/359385/
просмотров: 256
Версия для печати
Материалы по теме
Снег, туман, гололед. ГУВД Чуйской области призывает водителей к осторожности
Мошенник выманил у предпринимателя табун и 2 миллиона тенге — его поймали
Пьяная ссора в Таш-Добо привела к смерти: один подозреваемый уже задержан
В Чуйской области задержаны подозреваемые в краже невесты
ГУВД Чуйской области не подтвердило факты подкупа на выборах по округу № 17
Государству возвращен земельный участок стоимостью более 40 миллионов сомов
В Чуйской области задержан подозреваемый в скотокрадстве
Милиция Чуйской области ищет пострадавших от действий задержанного мужчины
В Иссык-Атинском районе задержан подозреваемый в сбыте гашиша
В Чуйской области задержаны подозреваемые в серии краж скота
Популярные новости
Два землетрясения почувствовали кыргызстанцы накануне Два землетрясения почувствовали кыргызстанцы накануне
В&nbsp;Чуйской области задержана подозреваемая в&nbsp;самовольном захвате чужого участка В Чуйской области задержана подозреваемая в самовольном захвате чужого участка
Дело о&nbsp;беспорядках. Экс-депутата ЖК&nbsp;Шайлообека Атазова отпустили под подписку Дело о беспорядках. Экс-депутата ЖК Шайлообека Атазова отпустили под подписку
В&nbsp;Бишкеке задержаны три женщины за&nbsp;нарушение общественного порядка В Бишкеке задержаны три женщины за нарушение общественного порядка
Бизнес
О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф &laquo;Пенсионер&raquo; О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф «Пенсионер»
В&nbsp;Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute В Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
27 января, вторник
10:25
В Бишкеке нашли родственников мужчины, погибшего в ДТП 23 января В Бишкеке нашли родственников мужчины, погибшего в ДТП...
10:19
Кабмин меняет бюджетные правила: программный подход и контроль эффективности
10:18
В США TikTok, YouTube и Meta будут судить за причинение вреда психике детей
10:16
Дроппер задержан в Чуйской области: его карта помогла мошенникам украсть деньги
10:13
Ботсад НАН КР получит новые ставки и больше денег: кабмин одобрил изменения