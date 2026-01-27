В Чуйской области задержан субподрядчик, не выплативший зарплату строителям ГЭС

В Чуйской области задержан подозреваемый по делу о невыплате заработной платы рабочим, привлеченным к строительству малой ГЭС в ущелье Ак-Суу. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

26 декабря 2025-го в ОВД Московского района с коллективным заявлением обратился местный житель И.Э., 1989 года рождения. Он сообщил, что гражданин Г.А. с 2024-го привлекал 25-30 человек к бетонным работам на строительстве малой ГЭС. Однако зарплата за декабрь прошлого года при установленном размере 50-60 тысяч сомов в месяц так и не выплачена.

Фото ГУВД Чуйской области

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

В ходе следствия установлено, что Г.А., 1993 года рождения, действовал как субподрядчик, выполняя работы по устной договоренности на объектах ГЭС-1 и ГЭС-2 компании «А.Г.Э.». Стоимость одного кубометра бетонных работ составляла 5 тысяч 500 сомов. Для ведения деятельности индивидуальный предприниматель был зарегистрирован на имя супруги подозреваемого.

К работам привлекалось около 100 местных жителей, оплата которых составляла 200 сомов в час. Однако с ноября по 8 декабря 2025 года зарплата примерно 25 работникам так и не выдана.

Следствие установило, что за указанный период выполнены 7 тысяч 200 кубических метров бетонных работ, а также другие строительные работы. Общая сумма средств, полученных Г.А. от «А.Г.Э.», составила 43 миллиона 446 тысяч 878 сомов, из которых 3 миллиона 115 тысяч уплачены в виде налогов.

Г.А. задержан в порядке статьи 96 УПК КР и помещен в ИВС.

Расследование продолжается.