15:38
USD 87.45
EUR 102.67
RUB 1.15
Происшествия

В Ошской области задержаны два следователя, подозреваемые в вымогательстве

Задержаны следователи Кара-Суйского и Араванского районов по подозрению в коррупционном преступлении. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, оперативно-разыскные мероприятия проведены в рамках работы по пресечению фактов вымогательства в правоохранительных органах.

«Следователь постового отделения милиции села Нариман Кара-Суйского района, капитан милиции О.Г.О., используя служебное положение, потребовал от гражданина К.у.О. $3 тысячи. Деньги, как предполагается, вымогались за положительное решение по материалу доследственной проверки, зарегистрированному в декабре 2024 года по факту мошенничества», — говорится в сообщении.

Посредником между следователем и гражданином, согласно материалам дела, выступал капитан милиции С.Н.С., сотрудник следственного подразделения ОВД Араванского района.

Совместная операция ГКНБ и СВР МВД завершилась задержанием обоих следователей с поличным при получении $1 тысячи 600. Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/359285/
просмотров: 527
Версия для печати
Материалы по теме
В Оше задержан участковый милиционер, подозреваемый в «крышевании» иностранцев
Сотрудник мэрии задержан по подозрению в вымогательстве 1 миллиона сомов
ГКНБ пресек крупную схему: 32 здания больниц незаконно продали
ГКНБ вернул государству 11 гектаров Карагачевой рощи
Сговор заявительницы и участкового. ГКНБ задержал подозреваемых в вымогательстве
Задержание владельца ломбардов: ГКНБ подозревает в соучастии адвоката
Камчыбек Ташиев потребовал проверить все ломбарды: Беспредела больше не будет
Срыв поставок вооружения: ущерб Минобороны в сотни миллионов сомов возмещен
Крупного ростовщика и владельца сети ломбардов задержали в Бишкеке
Следователь ОВД Жайылского района задержан за вымогательство 150 тысяч сомов
Популярные новости
Два землетрясения почувствовали кыргызстанцы накануне Два землетрясения почувствовали кыргызстанцы накануне
ГКНБ пресек крупную схему: 32&nbsp;здания больниц незаконно продали ГКНБ пресек крупную схему: 32 здания больниц незаконно продали
В&nbsp;Бишкеке задержали карманников, укравших в&nbsp;маршрутке почти 700 тысяч сомов В Бишкеке задержали карманников, укравших в маршрутке почти 700 тысяч сомов
В&nbsp;Бишкеке задержаны три женщины за&nbsp;нарушение общественного порядка В Бишкеке задержаны три женщины за нарушение общественного порядка
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute В Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
Время обновить технику: до&nbsp;50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;электронику в&nbsp;MMarket онлайн Время обновить технику: до 50 процентов скидки на электронику в MMarket онлайн
26 января, понедельник
15:24
В КР доноры выделят более $30 миллионов в рамках программы «Единое здоровье» В КР доноры выделят более $30 миллионов в рамках програ...
15:18
В Кыргызстане за неделю зафиксировано 14,6 тысячи случаев ОРВИ и гриппа
15:05
Азис Абакиров: IT-специалисты Кыргызстана стали брендом
15:00
Самат Джантелиев: По расчетам, в Бишкеке нужно построить как минимум 73 школы
14:48
В Ошской области задержаны два следователя, подозреваемые в вымогательстве