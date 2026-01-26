В Ошской области задержаны два следователя, подозреваемые в вымогательстве

Задержаны следователи Кара-Суйского и Араванского районов по подозрению в коррупционном преступлении. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, оперативно-разыскные мероприятия проведены в рамках работы по пресечению фактов вымогательства в правоохранительных органах.

«Следователь постового отделения милиции села Нариман Кара-Суйского района, капитан милиции О.Г.О., используя служебное положение, потребовал от гражданина К.у.О. $3 тысячи. Деньги, как предполагается, вымогались за положительное решение по материалу доследственной проверки, зарегистрированному в декабре 2024 года по факту мошенничества», — говорится в сообщении.

Посредником между следователем и гражданином, согласно материалам дела, выступал капитан милиции С.Н.С., сотрудник следственного подразделения ОВД Араванского района.

Совместная операция ГКНБ и СВР МВД завершилась задержанием обоих следователей с поличным при получении $1 тысячи 600. Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ.