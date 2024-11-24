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Власть

Вице-президент Филиппин призналась в заказе убийства президента страны

Фото из интернета. Вице-президент Филиппин Сара Дутерте

Правительство Филиппин заявило о готовности принять «жесткие меры» в отношении вице-президента страны Сары Дутерте-Карпио после ее слов о том, что она наняла киллера для убийства президента Фердинанда Маркоса-младшего, его супруги и спикера парламента. Об этом сообщает South China Morning Post.

Дутерте-Карпио сделала это заявление на пресс-конференции, комментируя арест главы своей администрации Зулейки Лопес. По словам вице-президента, киллер выполнит задание только в случае ее убийства.

«Я сказала ему: «Если меня убьют, убей президента Фердинанда «Бонгбонга» Маркоса-младшего, его жену Марию Луизу и спикера Палаты представителей Мартина Ромуальдеса. Не останавливайся, пока ты не убьешь их всех». Он согласился. Это не шутка. Я уже заключила сделку», — заявила она.

По данным South China Morning Post, в Филиппинах усиливается противостояние между двумя правящими кланами, представителями которых являются Сара Дутерте-Карпио и Фердинанд Маркос-младший. В октябре Дутерте-Карпио уже публично обвинила президента в некомпетентности и заявила, что представляла, как отрубает ему голову.

из интернета
Фото из интернета. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший

Президент страны — сын бывшего авторитарного лидера Филиппин Фердинанда Маркоса-старшего. Вице-президент Филиппин — дочь еще одного бывшего президента Родриго Дутерте. При нем в стране убили тысячи людей, обвиненных в торговле наркотиками. Международный уголовный суд расследует это как возможное преступление против человечности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312085/
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