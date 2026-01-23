В Токтогульском районе задержали водителя, который после смертельного наезда на пешехода попытался скрыться, погрузив машину на эвакуатор. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, 20 января 2026 года около 7.40 на 273-м километре автодороги Бишкек – Ош, на участке в Токтогульском районе, обнаружили труп мужчины примерно 60 лет. По предварительным данным, его сбил автомобиль, водитель которого скрылся с места происшествия.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники милиции Джалал-Абадской области установили и задержали предполагаемого водителя — уроженца Лейлекского района Баткенской области, 1997 года рождения. Его задержали на перевале Тоо-Ашуу, когда он перевозил свой автомобиль на эвакуаторе.

Подозреваемый передан в следственную службу Токтогульского РОВД. Техническая экспертиза и следственные действия продолжаются.