13:56
USD 87.45
EUR 102.51
RUB 1.12
Происшествия

Пьяного водителя без единого документа задержали в Бишкеке

Сотрудники управления Патрульной службы милиции задержали водителя, который передвигался по Бишкеку с нарушениями и вызвал подозрения своим поведением на дороге. Экипаж УПСМ остановил автомобиль для проверки.

В ходе осмотра выяснилось, что у мужчины отсутствуют водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. У него обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. Водителя доставили в государственную наркологическую службу, где факт опьянения подтвердился.

При установлении личности задержанный сообщил, что не имеет документов, удостоверяющих личность: ни паспорта, ни свидетельства о рождении. По словам мужчины, единственный документ, который у него когда-либо был, — советский паспорт, однако он его не предъявил.

На нарушителя составили протоколы, машину отправили на штрафстоянку. Материалы передали в соответствующие органы для дальнейшего разбирательства.

УПСМ подчеркивает: управление авто в состоянии алкогольного опьянения — серьезное нарушение, представляющее угрозу для всех участников дорожного движения, и будет пресекаться в строгом порядке.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/358721/
просмотров: 348
Версия для печати
Материалы по теме
Водитель пил за рулем в центре Бишкека и отказался подчиниться милиции
Пьяный водитель без прав протащил инспектора на капоте и оказался в ИВС
Парламент поддержал усиление ответственности водителей за пьяное вождение
Увеличение срока до 12 лет за пьяное ДТП. МВД — за, Генпрокуратура — против
В Бишкеке задержали пьяного водителя, пытавшегося скрыться от патруля
В Бишкеке пьяный водитель устроил провокацию во время проверки документов — УПСМ
Пьяный водитель в Бишкеке пытался скрыться от милиции и выбросил ключи от авто
Сколько пьяных водителей задержали в Новый год, рассказали в ГУОБДД
В Бишкеке на улице 7 Апреля насмерть сбили пешехода. Водитель был пьян
Шпионы, банные рейды и пьяный министр: самые громкие скандалы 2025 года
Популярные новости
Разжигание межнациональной розни в&nbsp;соцсетях. Кыргызстанца вызвали в&nbsp;ГКНБ Разжигание межнациональной розни в соцсетях. Кыргызстанца вызвали в ГКНБ
Пять метров снега и&nbsp;парализованный город: что происходит на&nbsp;Камчатке Пять метров снега и парализованный город: что происходит на Камчатке
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;пересечении улиц Байтика Баатыра и&nbsp;Медерова столкнулись автобусы В Бишкеке на пересечении улиц Байтика Баатыра и Медерова столкнулись автобусы
На&nbsp;юге Кыргызстана произошло землетрясение силой 3&nbsp;балла На юге Кыргызстана произошло землетрясение силой 3 балла
Бизнес
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
Медуслуги в&nbsp;Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR
21 января, среда
13:43
В Бишкеке подростки устроили побоище с ножами и пистолетом В Бишкеке подростки устроили побоище с ножами и пистоле...
13:32
«Совет мира» может со временем заменить ООН — Дональд Трамп
13:27
В Таласской области построят завод по переработке фасоли на 1 миллиард сомов
13:23
Пьяного водителя без единого документа задержали в Бишкеке
13:11
Убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ приговорили к пожизненному заключению