Пьяного водителя без единого документа задержали в Бишкеке

Сотрудники управления Патрульной службы милиции задержали водителя, который передвигался по Бишкеку с нарушениями и вызвал подозрения своим поведением на дороге. Экипаж УПСМ остановил автомобиль для проверки.

В ходе осмотра выяснилось, что у мужчины отсутствуют водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. У него обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. Водителя доставили в государственную наркологическую службу, где факт опьянения подтвердился.

При установлении личности задержанный сообщил, что не имеет документов, удостоверяющих личность: ни паспорта, ни свидетельства о рождении. По словам мужчины, единственный документ, который у него когда-либо был, — советский паспорт, однако он его не предъявил.

На нарушителя составили протоколы, машину отправили на штрафстоянку. Материалы передали в соответствующие органы для дальнейшего разбирательства.

УПСМ подчеркивает: управление авто в состоянии алкогольного опьянения — серьезное нарушение, представляющее угрозу для всех участников дорожного движения, и будет пресекаться в строгом порядке.