Пьяный водитель без прав протащил инспектора на капоте и оказался в ИВС

В Бишкеке задержали водителя, который попытался скрыться от сотрудников патрульной службы и протащил инспектора на капоте автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

Инцидент произошел 19 января около 18.00. Водитель Toyota Estima, находясь в алкогольном опьянении и не имея удостоверения, проигнорировал требование инспекторов УПСМ об остановке. Во время попытки задержания он провез одного из сотрудников на капоте более 50 метров.

Нарушитель задержан — им оказался гражданин Т.И., 1986 года рождения. В отношении него составили протокол по статье 126 «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях. После оформления материалов мужчину водворили в камеру временного содержания.