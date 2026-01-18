09:22
Происшествия

На юге Кыргызстана произошло землетрясение силой три балла

На юге Кыргызстана произошло землетрясение силой три балла. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки зафиксированы 17 января в 19.11.

Очаг землетрясения располагался на территории КР — в 5 километрах к юго-западу от села Советское, в 9 километрах к юго-востоку от села Сары-Отек, в 18 километрах к юго-востоку от села Кызыл-Коргон, в 42 километрах к северо-востоку от города Баткен.

Интенсивность землетрясения составила в селе Советском — 2,5 балла.
