На юге Кыргызстана произошло землетрясение силой три балла. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки зафиксированы 17 января в 19.11.

Очаг землетрясения располагался на территории КР — в 5 километрах к юго-западу от села Советское, в 9 километрах к юго-востоку от села Сары-Отек, в 18 километрах к юго-востоку от села Кызыл-Коргон, в 42 километрах к северо-востоку от города Баткен.

Интенсивность землетрясения составила в селе Советском — 2,5 балла.