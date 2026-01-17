15:49
Происшествия

В Алайском районе жители добровольно сдали травматическое оружие милиции

В Ошском областном управлении внутренних дел сообщили, что в Алайском районе трое граждан добровольно сдали в милицию три травматических пистолета для последующего уничтожения.

Как уточнили в УВД, решение было принято после распространения в социальных сетях видеоматериалов с фактами угроз и насилия с применением оружия.

Кроме того, еще у трех владельцев зарегистрированных травматических пистолетов оружие временно изъяли. Основанием стало нарушение правил хранения и повторной регистрации. Изъятые пистолеты переданы на хранение в районный отдел внутренних дел.

В милиции напомнили, что сотрудники продолжают разъяснительную работу среди населения, направленную на предотвращение преступлений и несчастных случаев с применением огнестрельного оружия. Граждане, которые добровольно сдают незаконно хранящееся оружие, к ответственности не привлекаются.
