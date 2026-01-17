С 24 февраля 2022 по 13 января 2026 года в ходе войны России в Украине подтверждена гибель минимум 163 тысяч 606 военных РФ, передает Deutsche Welle. Это следует из обновленного списка, опубликованного журналистами Русской службы ВВС и издания «Медиазона» при участии команды волонтеров на основании данных из открытых источников.

Наибольшее число погибших (15 тысяч 997) — в возрасте 36-38 лет, за ними — 33-35-летние (15 тысяч 673). Список, составляемый журналистами и волонтерами, — не полный, не вся информация о гибели военнослужащих публично доступна.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) от 12 декабря 2025 года, ориентировочные потери российской армии с первого дня полномасштабного вторжения в Украину составляют 1 миллион 186 тысяч 480 убитыми и ранеными.

На минувшей неделе полномасштабная война РФ против Украины, развязанная в ночь на 24 февраля 2022 года, сравнялась по продолжительности с Великой Отечественной. 11 января стало 1418-м днем вооруженной российской агрессии, начатой по приказу президента РФ Владимира Путина.