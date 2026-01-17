14:16
USD 87.45
EUR 101.53
RUB 1.12
Происшествия

В Украине погибли минимум 163 тысячи российских военных — расследование

С 24 февраля 2022 по 13 января 2026 года в ходе войны России в Украине подтверждена гибель минимум 163 тысяч 606 военных РФ, передает Deutsche Welle. Это следует из обновленного списка, опубликованного журналистами Русской службы ВВС и издания «Медиазона» при участии команды волонтеров на основании данных из открытых источников.

Наибольшее число погибших (15 тысяч 997) — в возрасте 36-38 лет, за ними — 33-35-летние (15 тысяч 673). Список, составляемый журналистами и волонтерами, — не полный, не вся информация о гибели военнослужащих публично доступна.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) от 12 декабря 2025 года, ориентировочные потери российской армии с первого дня полномасштабного вторжения в Украину составляют 1 миллион 186 тысяч 480 убитыми и ранеными.

На минувшей неделе полномасштабная война РФ против Украины, развязанная в ночь на 24 февраля 2022 года, сравнялась по продолжительности с Великой Отечественной. 11 января стало 1418-м днем вооруженной российской агрессии, начатой по приказу президента РФ Владимира Путина.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/358243/
просмотров: 388
Версия для печати
Материалы по теме
В Европе считают, что Киев не согласится на уступки территорий без членства в ЕС
В Украине НАБУ продолжает разоблачать коррупцию во власти: обыски у Арахамии
ООН запросила $2,3 миллиарда для оказания гумпомощи жителям Украины в 2026 году
Число беженцев из Украины в Евросоюз выросло до 4,33 миллиона человек
ООН призывает в 2026 году защитить детей от ужасов войны
Россия и Украина договорились о временном перемирии в районе Запорожской АЭС
В Бишкеке пройдет премьера первого в Кыргызстане военно-исторического сериала
В Бишкеке состоится премьера первого военно-исторического телесериала
В Майами прошли переговоры с Киевом, теперь идут с делегацией России
Владимир Зеленский отказался проводить выборы на утраченных территориях
Популярные новости
МЧС объявило штормовое предупреждение в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской долине. Будет ветер МЧС объявило штормовое предупреждение в Бишкеке и Чуйской долине. Будет ветер
ГКНБ: Экс-глава ГНС признал вину, государству вернули 4,3 миллиарда сомов ГКНБ: Экс-глава ГНС признал вину, государству вернули 4,3 миллиарда сомов
Морозы до&nbsp;&minus;28&nbsp;градусов и&nbsp;гололед: Кыргызстан ждут сложные погодные условия Морозы до −28 градусов и гололед: Кыргызстан ждут сложные погодные условия
Штраф и&nbsp;лишение классных чинов. Экс-главе ГНС и&nbsp;его заместителю вынесли приговор Штраф и лишение классных чинов. Экс-главе ГНС и его заместителю вынесли приговор
Бизнес
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
Порекомендовали &laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; получили бонус Порекомендовали «Компаньон Бизнес» — получили бонус
17 января, суббота
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 17 января. Что подорожало больше всего Продуктовая корзина Бишкека на 17 января. Что подорожал...
13:40
В Кыргызстане смягчают требования к обустройству СЭЗ
13:29
Замначальника Алайского РОВД уволен — приходил на службу пьяным
13:28
В Украине погибли минимум 163 тысячи российских военных — расследование
13:19
В Казахстане курс тенге может рухнуть в любой момент — Reuters