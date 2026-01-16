17:52
USD 87.45
EUR 101.71
RUB 1.12
Происшествия

Учителя, избившего школьника в Бишкеке, доставили в милицию

В социальных сетях распространилось видео, на котором зафиксирован факт применения физической силы учителем в отношении ученика. Инцидент произошел в Бишкеке.

Как сообщили в УВД Свердловского района, данный факт зарегистрирован в журнале учета информации. В рамках проверки в управление была доставлена гражданка К.Д., 1983 года рождения, для проведения необходимых процессуальных мероприятий.

В настоящее время проводится доследственная проверка, назначены соответствующие экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки действиям участников инцидента будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

В милиции уточнили, что родители несовершеннолетнего отказались от подачи письменного заявления и заявили об отсутствии претензий к педагогу.

Проверка продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/358176/
просмотров: 1169
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке милиция проводит проверку по факту пожара в общежитии
В Бишкеке задержали подозреваемого в краже из автомобиля на парковке
В «Ак-Ордо» школьники рискуют жизнью, пытаясь попасть в переполненный автобус
Убийство в новостройке: подозреваемого задержали при попытке скрыться
В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве на 4,6 миллиона сомов
В Чуйской области повредили дорожный знак при въезде в село Константиновка
Школьника Нурзамана, которого принял президент, как героя встретили дома
Подозреваемого в мошенничестве на $100 тысяч задержали в Бишкеке
В Бишкеке задержан мужчина по подозрению в избиении несовершеннолетней дочери
«Открывала дорогу в бизнес»: в Бишкеке задержали лжецелительницу
Популярные новости
МЧС объявило штормовое предупреждение в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской долине. Будет ветер МЧС объявило штормовое предупреждение в Бишкеке и Чуйской долине. Будет ветер
ГКНБ: Экс-глава ГНС признал вину, государству вернули 4,3 миллиарда сомов ГКНБ: Экс-глава ГНС признал вину, государству вернули 4,3 миллиарда сомов
Морозы до&nbsp;&minus;28&nbsp;градусов и&nbsp;гололед: Кыргызстан ждут сложные погодные условия Морозы до −28 градусов и гололед: Кыргызстан ждут сложные погодные условия
Штраф и&nbsp;лишение классных чинов. Экс-главе ГНС и&nbsp;его заместителю вынесли приговор Штраф и лишение классных чинов. Экс-главе ГНС и его заместителю вынесли приговор
Бизнес
Время ограничено: как успеть получить билет в&nbsp;марафоне призов от&nbsp;MBANK Время ограничено: как успеть получить билет в марафоне призов от MBANK
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
Порекомендовали &laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; получили бонус Порекомендовали «Компаньон Бизнес» — получили бонус
16 января, пятница
17:44
Депутаты ЖК ознакомились с работой мусороперерабатывающего завода в Бишкеке Депутаты ЖК ознакомились с работой мусороперерабатывающ...
17:42
Время ограничено: как успеть получить билет в марафоне призов от MBANK
17:39
В Таласе строительную компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов за нарушения
17:36
Кыргызстан и Великобритания обсудили совместные проекты в различных сферах
17:20
В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение