Учителя, избившего школьника в Бишкеке, доставили в милицию

В социальных сетях распространилось видео, на котором зафиксирован факт применения физической силы учителем в отношении ученика. Инцидент произошел в Бишкеке.

Как сообщили в УВД Свердловского района, данный факт зарегистрирован в журнале учета информации. В рамках проверки в управление была доставлена гражданка К.Д., 1983 года рождения, для проведения необходимых процессуальных мероприятий.

В настоящее время проводится доследственная проверка, назначены соответствующие экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки действиям участников инцидента будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

В милиции уточнили, что родители несовершеннолетнего отказались от подачи письменного заявления и заявили об отсутствии претензий к педагогу.

Проверка продолжается.