10:59
USD 87.45
EUR 102.04
RUB 1.11
Происшествия

В Бишкеке автобус сбил пешехода. Пострадавшая госпитализирована

Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 января около 6.00 на пересечении улиц Элмирбека Иманалиева и Гагарина в Бишкеке.

По данным пресс-службы УПСМ столицы, водитель (1988 года рождения) автобуса маршрута № 15 марки Zhong Tong следовал по улице Иманалиева в северном направлении. При повороте направо на улицу Гагарина он совершил наезд на женщину, идущую по пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина, 1969 года рождения, пострадала. Ее доставили в городскую больницу № 4 с сочетанными тяжелыми травмами, закрытой травмой грудной клетки и сотрясением головного мозга.

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства аварии устанавливаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/357752/
просмотров: 168
Версия для печати
Материалы по теме
Увеличение срока до 12 лет за пьяное ДТП. МВД — за, Генпрокуратура — против
Мопеды и ДТП с тяжкими последствиями: МВД предлагает изменения в законы
На трассе Бишкек — Ош автомобиль за полчаса совершил два ДТП. Водитель погиб
В Бишкеке автомобиль протаранил Hyundai Sonata. За рулем был пьяный водитель
Садыр Жапаров сравнил смертность в ДТП с войной и пообещал жесткие меры
В новогоднюю ночь в Бишкеке будут работать 300 автобусов до 2.00
В 2026 году автобусы Бишкека полностью перейдут на безналичную оплату проезда
Вопрос общественного транспорта в селах Чон-Джар, Кичи Шалта и Дача-Радуга решен
Водитель автобуса в Бишкеке подарил школьникам новогоднее настроение в час пик
Легенда видеоигр, создатель Call of Duty погиб в США
Популярные новости
МЧС объявило штормовое предупреждение в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской долине. Будет ветер МЧС объявило штормовое предупреждение в Бишкеке и Чуйской долине. Будет ветер
Супруга экс-депутата ЖК&nbsp;пожаловалась главе ГКНБ на&nbsp;избиения со&nbsp;стороны мужа Супруга экс-депутата ЖК пожаловалась главе ГКНБ на избиения со стороны мужа
Милиция задержала бывшего депутата Жогорку Кенеша Аккулу Бердиева Милиция задержала бывшего депутата Жогорку Кенеша Аккулу Бердиева
Семилетний ребенок погиб в&nbsp;ДТП недалеко от&nbsp;горнолыжной базы &laquo;Чункурчак&raquo; Семилетний ребенок погиб в ДТП недалеко от горнолыжной базы «Чункурчак»
Бизнес
Бишкек вступает в&nbsp;цикл переоценки рынка недвижимости Бишкек вступает в цикл переоценки рынка недвижимости
Снижение мощностей и&nbsp;дефицит топлива: что происходит с&nbsp;ГСМ в&nbsp;России Снижение мощностей и дефицит топлива: что происходит с ГСМ в России
Мечты сбываются с&nbsp;Visa и&nbsp;MBANK: победитель едет в&nbsp;Барселону Мечты сбываются с Visa и MBANK: победитель едет в Барселону
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
14 января, среда
10:57
Депутат выступил против строительства футбольных полей в Ботаническом саду Депутат выступил против строительства футбольных полей...
10:50
В Бишкеке автобус сбил пешехода. Пострадавшая госпитализирована
10:28
В Черном море атакованы два нефтяных танкера, работающих на Казахстан
10:19
Акции протеста в Иране: Трамп призвал митингующих захватывать органы власти
10:14
Инфаркт, диабет, ожирение. Медики о последствиях нездорового питания