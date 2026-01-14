В Бишкеке автобус сбил пешехода. Пострадавшая госпитализирована

Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 января около 6.00 на пересечении улиц Элмирбека Иманалиева и Гагарина в Бишкеке.

По данным пресс-службы УПСМ столицы, водитель (1988 года рождения) автобуса маршрута № 15 марки Zhong Tong следовал по улице Иманалиева в северном направлении. При повороте направо на улицу Гагарина он совершил наезд на женщину, идущую по пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина, 1969 года рождения, пострадала. Ее доставили в городскую больницу № 4 с сочетанными тяжелыми травмами, закрытой травмой грудной клетки и сотрясением головного мозга.

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства аварии устанавливаются.