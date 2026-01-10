Протесты в Иране. Столкновения продолжаются, больницы переполнены

Крупнейшие за последние три года массовые протесты против иранских властей не стихают уже две недели: в ночь на субботу люди вновь вышли на улицы Тегерана и других городов, несмотря на выключенный интернет и жесткие действия сил безопасности. Об этом пишет BBC News.

Поводом для массового недовольства стали резкий рост цен и обвальное падение курса иранского риала по отношению к доллару США: за год американская валюта подорожала примерно на 80 процентов.

Но экономические лозунги быстро превратились в политические — вплоть до требования вообще упразднить Исламскую Республику и восстановить монархию.

Тем временем сын последнего свергнутого шаха Ирана Реза Пехлеви призвал протестующих захватывать и удерживать центры городов.

По информации правозащитников из американского агентства Human Rights Activist News Agency (HRANA), убиты уже около 50 протестующих и 15 сотрудников сил безопасности, более 2 тысяч 311 человек арестованы.

Данные о 50 погибших подтверждает и базирующаяся в Норвегии организация Iran Human Rights (IHRNGO). Она также утверждает, что среди убитых девять детей.

Врач сообщил, что больница Фараби (главный офтальмологический центр Тегерана) перешла в кризисный режим, поскольку экстренные службы оказались перегружены. Сотрудников срочно вызвали на работу, а не экстренные госпитализация и операции приостановлены.