Происшествия

Доведение солдата до самоубийства: Военная прокуратура провела задержание

В Джалал-Абадской области задержан подозреваемый по делу о доведении военнослужащего до самоубийства. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Военную прокуратуру.

Уголовное дело возбуждено по статье 128 части 1 «Доведение до самоубийства» УК КР. В качестве подозреваемого задержан военнослужащий М.М., 2006 года рождения. Его водворили в изолятор временного содержания города Манаса.

В Военной прокуратуре сообщили, что назначены необходимые экспертизы. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям ответственных сотрудников департамента охраны и конвоирования Государственной службы исполнения наказаний. Следственные органы также устанавливают возможную причастность других лиц.

Напомним, 5 января в исправительном учреждении № 10, расположенном в селе Бай-Мундуз Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области, обнаружен погибшим 18-летний военнослужащий. Он проходил службу в батальоне департамента охраны и конвоирования ГСИН. По предварительным данным, около 15.25 солдат выстрелил в себя из табельного оружия и скончался на месте.

Читайте по теме
Суицид солдата в Джалал-Абадской области. Подробности от ГСИН

На место происшествия выезжали руководство департамента и представители правоохранительных органов. Проверку проводят Базар-Коргонский РОВД и Военная прокуратура Джалал-Абадского гарнизона.
