12:33
USD 87.41
EUR 103.01
RUB 1.12
Происшествия

В Бишкеке ведутся поиски людей, упавших в Большой Чуйский канал

В Бишкеке ведутся поисково-спасательные работы после сообщения о падении людей в Большой Чуйский канал. Как сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, инцидент произошел сегодня в Свердловском районе столицы.

По предварительным данным, в микрорайоне «Аламедин-1» в канал могли упасть три человека, их личности уточняются.

Для поисково-спасательных работ в 9.05 привлечены пятеро сотрудников Бишкекской городской службы спасения.

В МЧС сообщили, что поиски продолжаются, дополнительная информация будет предоставлена позже.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/356623/
просмотров: 659
Версия для печати
Материалы по теме
«Уже шли домой». Мэрия Бишкека о гибели сотрудников «Тазалыка» в БЧК
Трагедия в Большом Чуйском канале: подтверждена гибель трех мужчин
Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
Пожар в жилом доме в жилмассиве «Кок-Жар» ликвидирован
Пожар охватил жилой дом в «Кок-Жаре»: на месте работают четыре расчета
МЧС: Большинство пожаров вызывает неправильная эксплуатация электрооборудования
В шесть раз вырос бюджет МЧС Кыргызстана за последние пять лет
Штормовое предупреждение. В горных районах ожидается сход лавин
МЧС: За пять лет ущерб от пожаров и аварий превысил 25 миллиардов сомов
МЧС объявило штормовое предупреждение: на перевалах возможны лавины и гололед
Популярные новости
Глава ГКНБ приказал арестовать основателя ОсОО &laquo;Кыргыз жол курулуш&raquo; Глава ГКНБ приказал арестовать основателя ОсОО «Кыргыз жол курулуш»
Камчыбек Ташиев приказал. Задержан учредитель компании &laquo;Кыргыз жол курулуш&raquo; Камчыбек Ташиев приказал. Задержан учредитель компании «Кыргыз жол курулуш»
Из&nbsp;Вьетнама экстрадирован кыргызстанец, обвиняемый в&nbsp;мошенничестве Из Вьетнама экстрадирован кыргызстанец, обвиняемый в мошенничестве
В&nbsp;Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5&nbsp;в эпицентре В Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5 в эпицентре
Бизнес
Итоги 2025&nbsp;года: MEGA фиксирует исторический максимум по&nbsp;доходам Итоги 2025 года: MEGA фиксирует исторический максимум по доходам
График работы ЦОН &laquo;Бишкекгаз&raquo; в&nbsp;новогодние выходные График работы ЦОН «Бишкекгаз» в новогодние выходные
Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой
Эксперты из&nbsp;37&nbsp;стран посетили Meet Global MICE Congress в&nbsp;Москве Эксперты из 37 стран посетили Meet Global MICE Congress в Москве
30 декабря, вторник
12:28
«Уже шли домой». Мэрия Бишкека о гибели сотрудников «Тазалыка» в БЧК «Уже шли домой». Мэрия Бишкека о гибели сотрудников «Та...
12:25
Кабмин утвердил правила оценки автомобилей, ввозимых из третьих стран
12:22
Поставки товаров из Кыргызстана в Россию серьезно затруднились — эксперт
12:16
Милиция задержала участников драки в одном из заведений Бишкека
12:02
Президент Кыргызстана наградил главу китайской компании орденом «Достук»