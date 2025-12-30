В Бишкеке ведутся поиски людей, упавших в Большой Чуйский канал

В Бишкеке ведутся поисково-спасательные работы после сообщения о падении людей в Большой Чуйский канал. Как сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, инцидент произошел сегодня в Свердловском районе столицы.

По предварительным данным, в микрорайоне «Аламедин-1» в канал могли упасть три человека, их личности уточняются.

Для поисково-спасательных работ в 9.05 привлечены пятеро сотрудников Бишкекской городской службы спасения.

В МЧС сообщили, что поиски продолжаются, дополнительная информация будет предоставлена позже.