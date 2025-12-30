09:24
Происшествия

Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер

В ближайший час и в дневное время в Бишкеке и Чуйской долине ожидается сильный западный ветер с порывами 15-20 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

В ведомстве призвали граждан соблюдать меры безопасности и по возможности находиться в безопасных местах, избегать нахождения рядом с рекламными щитами, деревьями и линиями электропередачи.

В случае чрезвычайных ситуаций просят незамедлительно сообщать по номеру 112. Звонки принимают круглосуточно и бесплатно.
