Происшествия

Прикрывался именем президента. ГКНБ задержал подозреваемого в мошенничестве

Государственный комитет национальной безопасности задержал подозреваемого в мошенничестве.

По данным ведомства, гражданин С.У.Э. прикрывался личными семейными взаимоотношениями с президентом Кыргызстана и председателем ГКНБ.

Отмечается, что он завладел автомашинами Toyota Tundra ($65 тысяч) и Mercedes-Benz ($15 тысяч).

В госкомитете заявили: С.У.Э. не выполнял требования владельца вернуть авто, угрожал физической расправой и связями с руководством страны, показывал семейные фотографии главы государства и председателя спецслужб и говорил, что может «решить различные вопросы».

Возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР. Подозреваемый задержан на территории Чолпон-Аты Иссык-Кульской области и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются. 
