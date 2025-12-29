Прикрывался именем президента. ГКНБ задержал подозреваемого в мошенничестве

Государственный комитет национальной безопасности задержал подозреваемого в мошенничестве.

По данным ведомства, гражданин С.У.Э. прикрывался личными семейными взаимоотношениями с президентом Кыргызстана и председателем ГКНБ.

Отмечается, что он завладел автомашинами Toyota Tundra ($65 тысяч) и Mercedes-Benz ($15 тысяч).

Возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР. Подозреваемый задержан на территории Чолпон-Аты Иссык-Кульской области и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.