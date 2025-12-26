Задержана группа граждан, подозреваемых в совершении хулиганства, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 18 декабря 2025 года в ОВД Панфиловского района с заявлением обратился местный житель М.Т., 1986 года рождения, о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые 16 декабря примерно в 17.30, находясь на прилегающей территории автомойки «Легаси», расположенной в Каинды, беспричинно и из хулиганских побуждений нанесли ему, а также его братьям — М.Т., 1989 года рождения, и М.А., 1980 года рождения, телесные повреждения и скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 280 (Хулиганство) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции установлены подозреваемые в совершении данного преступления. Ими оказались местные жители: С.Т., 1991 года рождения, Ж.Н., 1996 года рождения, и Т.А., 1997 года рождения. Указанные лица в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики задержаны и водворены в изолятор временного содержания.



