В Германии пьяные мужчины пытались украсть елку с рождественской ярмарки

В Аурихе, в федеральной земле Нижняя Саксония, патрулировавшие центр города полицейские заметили сегодня утром, как мужчины 29 и 48 лет уносят рождественскую елку с Рыночной площади. Об этом пишет DW.

Полиция пресекла кражу праздничного символа, а младшего из незадачливых воров доставила в участок, потому что он вел себя неадекватно и отказался покинуть территорию. Сообщается, что оба мужчины находились под воздействием алкоголя.

Более удачливыми оказались воры в других городах Германии. В Эберсвальде с елочного базара в последние дни похищено 15 пихт и елей, в Ораниенбурге — около 40 (оба находятся в федеральной земле Бранденбург). В Магдебурге (земля Саксония — Анхальт) с елочного рынка украли более 10 рождественских деревьев. А во Франкфурте-на-Одере, по данным полиции, подобные кражи причинили ущерб на сумму более 3 тысяч евро.