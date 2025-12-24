22:58
USD 87.45
EUR 103.19
RUB 1.12
Происшествия

В Германии пьяные мужчины пытались украсть елку с рождественской ярмарки

В Аурихе, в федеральной земле Нижняя Саксония, патрулировавшие центр города полицейские заметили сегодня утром, как мужчины 29 и 48 лет уносят рождественскую елку с Рыночной площади. Об этом пишет DW.

Полиция пресекла кражу праздничного символа, а младшего из незадачливых воров доставила в участок, потому что он вел себя неадекватно и отказался покинуть территорию. Сообщается, что оба мужчины находились под воздействием алкоголя.

Более удачливыми оказались воры в других городах Германии. В Эберсвальде с елочного базара в последние дни похищено 15 пихт и елей, в Ораниенбурге — около 40 (оба находятся в федеральной земле Бранденбург). В Магдебурге (земля Саксония — Анхальт) с елочного рынка украли более 10 рождественских деревьев. А во Франкфурте-на-Одере, по данным полиции, подобные кражи причинили ущерб на сумму более 3 тысяч евро.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/355926/
просмотров: 107
Версия для печати
Материалы по теме
Украшение елки на площади Ала-Тоо обошлось бюджету Бишкека в 2 миллиона сомов
Хрупкое прошлое и яркое настоящее. Как менялись елочные игрушки
В Баткене зажгли новогоднюю елку
Во время зажжения елки в Бишкеке потерялись шесть детей
В Бишкеке зажгли новогоднюю елку
Главную елку страны зажгут сегодня: порядок обеспечит тысяча милиционеров
Зажжение елки. Центральную площадь Бишкека временно перекроют
Где красивее елка — в Бишкеке или Оше? Итоги голосования
Какая елка красивее — в Бишкеке или Оше? Опрос
Главную елку Бишкека зажгут 15 декабря
Популярные новости
$180 тысяч за&nbsp;&laquo;отмазку&raquo;: ГКНБ поймал коррупционеров с&nbsp;деньгами и&nbsp;наркотиками $180 тысяч за «отмазку»: ГКНБ поймал коррупционеров с деньгами и наркотиками
Депутат Эрулан Кокулов задержал милиционера, управлявшего авто без госномеров Депутат Эрулан Кокулов задержал милиционера, управлявшего авто без госномеров
Рейды в&nbsp;Бишкеке: более 20&nbsp;человек отправлены в&nbsp;спецприемник за&nbsp;выходные Рейды в Бишкеке: более 20 человек отправлены в спецприемник за выходные
Злоупотреблял должностным положением. Задержан аким Чуйского района Злоупотреблял должностным положением. Задержан аким Чуйского района
Бизнес
&laquo;Кант ТШП&raquo;&nbsp;&mdash; лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в&nbsp;2025 году «Кант ТШП» — лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в 2025 году
MEGA и&nbsp;Нацагентство по&nbsp;инвестициям подписали меморандум о&nbsp;взаимопонимании MEGA и Нацагентство по инвестициям подписали меморандум о взаимопонимании
Скорее в&nbsp;O!Store: &minus;31 процент на&nbsp;аксессуары и&nbsp;крутые подарки от&nbsp;Honor Скорее в O!Store: −31 процент на аксессуары и крутые подарки от Honor
Lighting up&nbsp;Rox Сenter: зажигая огни с&nbsp;Royal Central Park в&nbsp;2026 году Lighting up Rox Сenter: зажигая огни с Royal Central Park в 2026 году
24 декабря, среда
22:47
В Германии пьяные мужчины пытались украсть елку с рождественской ярмарки В Германии пьяные мужчины пытались украсть елку с рожде...
22:22
ГИК строит человейники. Каныбек Туманбаев ответил на критику
22:03
МИД опроверг информацию о въезде россиян в Кыргызстан только по загранпаспорту
21:48
Знаменитому Винни-Пуху исполняется 100 лет
21:29
Гульзат Исаматова назначена и. о. министра науки Кыргызстана