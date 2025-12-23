18:34
Общество

Украшение елки на площади Ала-Тоо обошлось бюджету Бишкека в 2 миллиона сомов

На украшение елки на площади Ала-Тоо израсходовано около 2 миллионов сомов, средства направили на приобретение недостающего количества игрушек и гирлянд, вышедших из строя. Об этом на очередной сессии Бишкекского городского кенеша сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

По ее словам, компания «Северное сияние» полностью взяла на себя обязательства по оформлению прогулочной зоны.

«Она работает по нашим эскизам и под нашим руководством. Со стороны муниципального предприятия «Бишкексвет» оказывается содействие только в части оформления фонтанной центральной части. Кроме того, что компания берет на себя полные расходы по установке всего оформления, она также оплачивает все коммунальные расходы в муниципальные предприятия «Тазалык», «Бишкекводоканал» и «Бишкексвет»», — сказала Виктория Мозгачева.

Она подчеркнула, что коммерческие банки не участвовали в украшении центральной площади к Новому году.

Церемония официального зажжения огней на главной елке Бишкека прошла 15 декабря. 
