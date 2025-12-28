13:06
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Общество

От волшебства до аншлага: как в Бишкеке прошла главная новогодняя елка города

Сегодня Бишкек окунулся в атмосферу новогоднего чуда — в «Жаштык арене» состоялась городская новогодняя елка мэра столицы.

На праздник пригласили около 3 тысяч маленьких горожан. И впервые за много лет мероприятие прошло на масштабной площадке, рассчитанной почти на 5 тысяч зрителей.

Новая арена стала одновременно и преимуществом, и испытанием для организаторов. Если в прежние годы на елку допускали только детей, а родители ожидали снаружи — у филармонии или Госцирка, то в этот раз взрослым разрешили сопровождать ребят в зал. Однако благие намерения обернулись часовым хаосом: родители заняли детские места, из-за чего многие ребята не могли найти свободные кресла. Призывы к совести срабатывали не всегда.

«Хотели как лучше — думали, мест хватит всем. Но это детский праздник, а расселись взрослые. В следующем году, видимо, снова будем пускать только детей», — с досадой говорили сотрудники арены.

Лишь к 11.00 зрителей удалось рассадить и праздник наконец начался. Почетными гостями елки стали мэр столицы Айбек Джунушалиев, уполномоченный по правам ребенка Кыргызстана Асель Чынбаева и заместитель спикера Бишкекского городского кенеша Жылдызбек Абдраимов.

Поздравляя детей, градоначальник пожелал им здоровья, успехов в учебе, счастливого детства и исполнения самых заветных желаний. «Вы наше будущее. Поэтому всегда будьте справедливыми, целеустремленными и трудолюбивыми! Не бойтесь мечтать и верьте в свои силы! Уважайте своих родителей, учителей и старших!» — сказал он. 

В разговоре с журналистами Айбек Джунушалиев отметил, что строительство «Жаштык арены» позволило значительно расширить формат городских мероприятий. По его словам, именно поэтому смогли в этом году пригласить больше детишек, и здесь теперь будут проходить самые крупные праздники столицы.

«На новогоднюю елку пригласили отличников учебы, школьных активистов, победителей конкурсов, а также детей из многодетных и социально уязвимых семей», — добавил мэр.

Главным подарком для ребят стало яркое театрализованное представление «Кыргызстандын 7 керемети». В сказочной форме дети познакомились с культурным наследием, традициями и духовными ценностями страны.

Школьник Алан, пришедший на праздник с мамой, признался, что ждал эту елку с нетерпением.
«Арена очень красивая и большая. Концерт понравился, а теперь жду подарок», — сказал он с улыбкой.

К слову, тем, кто получил подарки от Айбека Джунушалиева, они очень понравились. А это, наверное, самое главное для детей. 

В целом новогодняя елка подарила ребятам море эмоций, ощущение праздника и настоящего волшебства. Для многих юных гостей этот день стал одним из самых ярких событий уходящего года и достойным стартом новогодних торжеств в городе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356394/
просмотров: 105
Версия для печати
Материалы по теме
В Оше 700 детей посетили елку мэра города
Тепло Нового года подарили пациентам Центра охраны материнства и детства
С начала года на телефон доверия для детей 111 поступило 67 тысяч звонков
В третьем квартале 2025 года в Кыргызстане более 800 детей обрели семьи
В Германии пьяные мужчины пытались украсть елку с рождественской ярмарки
Украшение елки на площади Ала-Тоо обошлось бюджету Бишкека в 2 миллиона сомов
В Бишкекском центре для детей дедовщина и жестокое обращение — депутат БГК
В КР утверждены допустимые нормы нагрузок для женщин и работников до 18 лет
Хрупкое прошлое и яркое настоящее. Как менялись елочные игрушки
«Отец бьет детей и требует деньги»: мать просит вернуть детей в Кыргызстан
Популярные новости
В&nbsp;аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта В аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до&nbsp;основания Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания
В&nbsp;Кемине заработала первая в&nbsp;истории Кыргызстана солнечная электростанция В Кемине заработала первая в истории Кыргызстана солнечная электростанция
МВД уволило трех милиционеров после проверок&nbsp;&mdash; хотели пройти на&nbsp;концерт МВД уволило трех милиционеров после проверок — хотели пройти на концерт
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; подвел итоги 2025&nbsp;года: новые цифровые сервисы «Айыл Банк» подвел итоги 2025 года: новые цифровые сервисы
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
28 декабря, воскресенье
13:00
Как другая планета. Кыргызстанец о жизни в Папуа — Новой Гвинее и работе в ООН Как другая планета. Кыргызстанец о жизни в Папуа — Ново...
12:55
От волшебства до аншлага: как в Бишкеке прошла главная новогодняя елка города
12:33
В Узбекистане ужесточат наказание за ранние и родственные браки
12:21
В Украине НАБУ разоблачило ОПГ, в которую входят депутаты Верховной рады
12:02
Камчыбек Ташиев пообещал Иссык-Кульской больнице новые машины скорой помощи