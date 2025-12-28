От волшебства до аншлага: как в Бишкеке прошла главная новогодняя елка города

Сегодня Бишкек окунулся в атмосферу новогоднего чуда — в «Жаштык арене» состоялась городская новогодняя елка мэра столицы.

На праздник пригласили около 3 тысяч маленьких горожан. И впервые за много лет мероприятие прошло на масштабной площадке, рассчитанной почти на 5 тысяч зрителей.

Новая арена стала одновременно и преимуществом, и испытанием для организаторов. Если в прежние годы на елку допускали только детей, а родители ожидали снаружи — у филармонии или Госцирка, то в этот раз взрослым разрешили сопровождать ребят в зал. Однако благие намерения обернулись часовым хаосом: родители заняли детские места, из-за чего многие ребята не могли найти свободные кресла. Призывы к совести срабатывали не всегда.

«Хотели как лучше — думали, мест хватит всем. Но это детский праздник, а расселись взрослые. В следующем году, видимо, снова будем пускать только детей», — с досадой говорили сотрудники арены.

Лишь к 11.00 зрителей удалось рассадить и праздник наконец начался. Почетными гостями елки стали мэр столицы Айбек Джунушалиев, уполномоченный по правам ребенка Кыргызстана Асель Чынбаева и заместитель спикера Бишкекского городского кенеша Жылдызбек Абдраимов.

Поздравляя детей, градоначальник пожелал им здоровья, успехов в учебе, счастливого детства и исполнения самых заветных желаний. «Вы наше будущее. Поэтому всегда будьте справедливыми, целеустремленными и трудолюбивыми! Не бойтесь мечтать и верьте в свои силы! Уважайте своих родителей, учителей и старших!» — сказал он.

В разговоре с журналистами Айбек Джунушалиев отметил, что строительство «Жаштык арены» позволило значительно расширить формат городских мероприятий. По его словам, именно поэтому смогли в этом году пригласить больше детишек, и здесь теперь будут проходить самые крупные праздники столицы.

«На новогоднюю елку пригласили отличников учебы, школьных активистов, победителей конкурсов, а также детей из многодетных и социально уязвимых семей», — добавил мэр.

Главным подарком для ребят стало яркое театрализованное представление «Кыргызстандын 7 керемети». В сказочной форме дети познакомились с культурным наследием, традициями и духовными ценностями страны.

Школьник Алан, пришедший на праздник с мамой, признался, что ждал эту елку с нетерпением.

«Арена очень красивая и большая. Концерт понравился, а теперь жду подарок», — сказал он с улыбкой.

К слову, тем, кто получил подарки от Айбека Джунушалиева, они очень понравились. А это, наверное, самое главное для детей.

В целом новогодняя елка подарила ребятам море эмоций, ощущение праздника и настоящего волшебства. Для многих юных гостей этот день стал одним из самых ярких событий уходящего года и достойным стартом новогодних торжеств в городе.