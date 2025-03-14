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Происшествия

В Токтогуле Honda Stepwgn слетела с обрыва и загорелась. Погибли двое

В Токтогульском районе Джалал-Абадской области минивэн слетел с обрыва и полностью сгорел. Об этом 24.kg сообщил глава пресс-службы ГУОБДД МВД Байказы Айтикул уулу. 

ДТП произошло сегодня, 14 марта, примерно в 15.50 на 303-м километре трассы Бишкек — Ош. По предварительным данным, водитель минивэна не справился с управлением. Машина съехала с трассы, упала в обрыв и загорелась. На месте погибли водитель и пассажир. 

На месте происшествия работают инспекторы УОБДД. Выясняются обстоятельства происшествия. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/322880/
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