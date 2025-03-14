В Токтогуле Honda Stepwgn слетела с обрыва и загорелась. Погибли двое

В Токтогульском районе Джалал-Абадской области минивэн слетел с обрыва и полностью сгорел. Об этом 24.kg сообщил глава пресс-службы ГУОБДД МВД Байказы Айтикул уулу.

ДТП произошло сегодня, 14 марта, примерно в 15.50 на 303-м километре трассы Бишкек — Ош. По предварительным данным, водитель минивэна не справился с управлением. Машина съехала с трассы, упала в обрыв и загорелась. На месте погибли водитель и пассажир.

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На месте происшествия работают инспекторы УОБДД. Выясняются обстоятельства происшествия.