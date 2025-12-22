Решил «проверить на вкус»: пьяный водитель в Бишкеке выпил реагент

В Бишкеке на выходных сотрудники управления Патрульной службы милиции остановили водителя по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.

Для прохождения медицинского освидетельствования мужчину доставили в наркологическое учреждение. Там он решил подойти к процедуре творчески: вместо того, чтобы подуть в пробирку с реагентом, водитель выпил ее содержимое, чем заметно развеселил сотрудников милиции и медперсонал.

Однако находчивость водителю не помогла. Медицинское освидетельствование провели повторно и в установленном порядке. Результат оказался однозначным — алкогольное опьянение подтвердилось.

В отношении мужчины составили административный протокол. Эксперимент с реагентом на итог проверки не повлиял.