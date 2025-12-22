17:36
USD 87.45
EUR 102.43
RUB 1.09
Происшествия

Решил «проверить на вкус»: пьяный водитель в Бишкеке выпил реагент

В Бишкеке на выходных сотрудники управления Патрульной службы милиции остановили водителя по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.

Для прохождения медицинского освидетельствования мужчину доставили в наркологическое учреждение. Там он решил подойти к процедуре творчески: вместо того, чтобы подуть в пробирку с реагентом, водитель выпил ее содержимое, чем заметно развеселил сотрудников милиции и медперсонал.

Однако находчивость водителю не помогла. Медицинское освидетельствование провели повторно и в установленном порядке. Результат оказался однозначным — алкогольное опьянение подтвердилось.

В отношении мужчины составили административный протокол. Эксперимент с реагентом на итог проверки не повлиял.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/355508/
просмотров: 122
Версия для печати
Материалы по теме
УОБДД Чуйской области подтвердило. Экс-министр науки сел за руль нетрезвым
В Бишкеке пьяный мужчина угрожал ножом прохожим
Пьяный водитель без прав задержан сотрудниками УПСМ в Бишкеке
Виновник гибели в ДТП Miss Universe Beauty вновь оказался в центре скандала
В Бишкеке пьяный водитель, убегая от погони, выскочил из авто и прыгнул в БЧК
За неделю в Кыргызстане задержаны 320 пьяных водителей — данные ГУОБДД
В КР водитель микроавтобуса наехал на сотрудника ГУОБДД при попытке скрыться
С начала года в Кыргызстане задержали более 12 тысяч пьяных водителей
За неделю в Кыргызстане задержали 244 пьяных водителя
Более 350 пьяных водителей поймали на дорогах Кыргызстана за неделю
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области выявлен устойчивый канал по&nbsp;изготовлению поддельных документов В Чуйской области выявлен устойчивый канал по изготовлению поддельных документов
Золото, лекарства и&nbsp;&laquo;крыша&raquo; в&nbsp;погонах: ГКНБ &laquo;накрыл&raquo; крупную контрабандную сеть Золото, лекарства и «крыша» в погонах: ГКНБ «накрыл» крупную контрабандную сеть
Злоупотреблял должностным положением. Задержан аким Чуйского района Злоупотреблял должностным положением. Задержан аким Чуйского района
В&nbsp;Бишкеке прорвало трубу и&nbsp;затопило улицу В Бишкеке прорвало трубу и затопило улицу
Бизнес
MBANK впервые в&nbsp;Кыргызстане запустил MPay: оплата и&nbsp;переводы одним касанием MBANK впервые в Кыргызстане запустил MPay: оплата и переводы одним касанием
O!Business&nbsp;&mdash; выгодный прием QR-платежей для&nbsp;ИП по&nbsp;нормам ГНС&nbsp;КР O!Business — выгодный прием QR-платежей для ИП по нормам ГНС КР
MEGA дарит яркое настроение к&nbsp;Новому году: стартует акция на&nbsp;VIP-номера MEGA дарит яркое настроение к Новому году: стартует акция на VIP-номера
Основатель фонда &laquo;Ильшат&raquo; Анвар Маметов посетил &laquo;Школу Больших Возможностей&raquo; Основатель фонда «Ильшат» Анвар Маметов посетил «Школу Больших Возможностей»
22 декабря, понедельник
17:34
MBANK впервые в Кыргызстане запустил MPay: оплата и переводы одним касанием MBANK впервые в Кыргызстане запустил MPay: оплата и пер...
17:32
Решил «проверить на вкус»: пьяный водитель в Бишкеке выпил реагент
17:21
Налоги, авто, транзакции и льготы: кабмин внес масштабные поправки в законы
17:21
В Кыргызстане определили главные направления школьной реформы
17:09
Рейды в Бишкеке: более 20 человек отправлены в спецприемник за выходные