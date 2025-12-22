В Чуйской области задержан подозреваемый в серии мошенничеств

26 ноября в ОВД Кеминского района с заявлением обратился житель села Алтымыш, 1986 года рождения, Д.Б., о принятии мер в отношении гражданина Р.К., который войдя в его доверие, обманным путем завладел деньгами в сумме 460 тысяч сомов, пообещав привезти автомобиль китайского производства марки Weltmeiter X6, после чего скрылся, причинив значительный материальный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 (Мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции установлен подозреваемый в совершении данного преступления — гражданин Р.К., 1986 года рождения. Он согласно стать 96 УПК Кыргызской Республики задержан и водворен в изолятор временного содержания.