Происшествия

В Бишкеке за двое суток на штрафстоянку отправили более 700 авто

В Бишкеке подвели итоги профилактического рейда, проведенного сотрудниками Управления патрульной службы милиции. Проверки проходили в течение двух суток на территории столицы и были направлены на выявление грубых нарушений Правил дорожного движения.

По результатам рейда на штрафную стоянку водворены 723 автотранспортных средства. Еще 100 водителей управляли автомобилями без документов. Кроме того, 70 человек задержаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

В УПСМ отметили, что профилактические мероприятия направлены на обеспечение общественной безопасности, снижение уровня аварийности и предупреждение грубых нарушений на дорогах столицы.

Милиция напоминает: соблюдение Правил дорожного движения является обязанностью каждого участника дорожного движения и напрямую влияет на сохранение жизни и здоровья граждан.
