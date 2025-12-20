16:52
USD 87.45
EUR 102.43
RUB 1.09
Происшествия

В Бишкеке подростки попали в милицию за хулиганство

В Бишкеке подростки попали в милицию за хулиганство. Об этом сообщила пресс-служба УВД Первомайского района.

По ее данным, 18 декабря в социальных сетях распространилось видео под названием «Что вы делаете в другом районе», снятое в жилом массиве «Мурас-Ордо». На нем зафиксированы сцены применения насилия в отношении несовершеннолетнего.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 280 «Хулиганство» УК КР.

В ходе проверки сотрудники УВД района установили троих несовершеннолетних, причастных к инциденту. Их вместе с законными представителями доставили в следственную службу ГОМ № 8.

Проверка по данному факту продолжается. По ее результатам в соответствии с законодательством дадут правовую оценку и примут меры.

Милиция предупреждает: работники органов внутренних дел ежедневно проводят мониторинг всей информации в социальных сетях. Выявленные факты регистрируют в территориальных подразделениях, принимают меры в соответствии с требованиями закона.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/355354/
просмотров: 174
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке ищут 12-летнего Со Сынгхена. Имеет бейдж с надписью «особый ребенок»
В Бишкеке неизвестный напал на девушку и ударил ее по голове твердым предметом
В Бишкеке шесть подростков пострадали в ночном ДТП
Неизвестные подожгли мусорные баки в Бишкеке — весь район окутало дымом
В Иркутске трех кыргызстанцев отправили под арест за порчу памятника
В Бишкеке пьяный мужчина обматерил милиционеров, его задержали
В Нарыне задержан мужчина за сексуальные действия в отношении несовершеннолетней
Подозреваемых в нападении на супружескую пару в ТЦ Vefa задержали в Бишкеке
В Бишкеке задержали мужчину, угрожавшего оружием прохожим на улице
Рейды по выявлению правонарушений среди подростков провели в Бишкеке
Популярные новости
ГКНБ задержал начальника управления Службы охраны МВД ГКНБ задержал начальника управления Службы охраны МВД
ГКНБ: Должностные лица Минобороны причастны к&nbsp;коррупционной схеме ГКНБ: Должностные лица Минобороны причастны к коррупционной схеме
В&nbsp;Чуйской области выявлен устойчивый канал по&nbsp;изготовлению поддельных документов В Чуйской области выявлен устойчивый канал по изготовлению поддельных документов
Граждан Казахстана, Кыргызстана и&nbsp;Узбекистана освободили из&nbsp;рабства в&nbsp;Мьянме Граждан Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана освободили из рабства в Мьянме
Бизнес
&minus;80&nbsp;градусов ради жизни: гости KFC помогли врачам детской онкологии −80 градусов ради жизни: гости KFC помогли врачам детской онкологии
&laquo;Революция в&nbsp;одно касание&raquo;: как MBANK научил смартфоны платить без интернета «Революция в одно касание»: как MBANK научил смартфоны платить без интернета
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
&laquo;Айыл Банк&raquo; может проводить операции с&nbsp;драгметаллами других производителей «Айыл Банк» может проводить операции с драгметаллами других производителей
20 декабря, суббота
16:46
Президент Кыргызстана провел переговоры с премьер-министром Японии Президент Кыргызстана провел переговоры с премьер-минис...
16:33
В Бишкеке подростки попали в милицию за хулиганство
16:26
МЧС: Большинство пожаров вызывает неправильная эксплуатация электрооборудования
16:01
Сколько кыргызстанцы планируют потратить денег на Новый год? Итоги голосования
15:26
В 2025 году в мире авиаперелеты совершили почти 5 миллиардов пассажиров — IATA