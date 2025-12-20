В Бишкеке подростки попали в милицию за хулиганство. Об этом сообщила пресс-служба УВД Первомайского района.

По ее данным, 18 декабря в социальных сетях распространилось видео под названием «Что вы делаете в другом районе», снятое в жилом массиве «Мурас-Ордо». На нем зафиксированы сцены применения насилия в отношении несовершеннолетнего.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 280 «Хулиганство» УК КР.

В ходе проверки сотрудники УВД района установили троих несовершеннолетних, причастных к инциденту. Их вместе с законными представителями доставили в следственную службу ГОМ № 8.

Проверка по данному факту продолжается. По ее результатам в соответствии с законодательством дадут правовую оценку и примут меры.

Милиция предупреждает: работники органов внутренних дел ежедневно проводят мониторинг всей информации в социальных сетях. Выявленные факты регистрируют в территориальных подразделениях, принимают меры в соответствии с требованиями закона.