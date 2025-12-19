«Отец бьет детей и требует деньги»: мать просит вернуть детей в Кыргызстан

Жительница Кыргызстана обратилась с публичным заявлением, в котором утверждает, что ее бывший супруг М.М. удерживает их общих детей и применяет к ним насилие.
По словам женщины, после развода, который произошел пять лет назад, бывший муж регулярно угрожал ей и занимался шантажом. Ранее информация об этом уже появлялась в интернет-источниках.
Женщина также заявляет, что бывший супруг применяет к детям физическое насилие. При этом она отмечает, что дети и их отец являются гражданами Российской Федерации, из-за чего, по ее словам, обращения в различные инстанции пока не привели к возбуждению уголовного дела.
Автор обращения просит компетентные органы принять меры и вернуть детей в Кыргызстан.
Редакция отмечает, что официальные комментарии правоохранительных органов по данному заявлению на момент публикации не поступали.