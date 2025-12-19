12:36
Происшествия

«Отец бьет детей и требует деньги»: мать просит вернуть детей в Кыргызстан

Жительница Кыргызстана обратилась с публичным заявлением, в котором утверждает, что ее бывший супруг М.М. удерживает их общих детей и применяет к ним насилие.

По словам женщины, после развода, который произошел пять лет назад, бывший муж регулярно угрожал ей и занимался шантажом. Ранее информация об этом уже появлялась в интернет-источниках.

Она сообщила, что дети учатся в Кыргызстане, однако во время каникул она отправила их к отцу. По договоренности он обещал оформить документы и вернуть детей обратно, но, как утверждает мать, этого не сделал. По ее словам, уже более месяца дети находятся у отца, не посещают школу, а мужчина требует деньги, угрожая в противном случае не возвращать детей.

Женщина также заявляет, что бывший супруг применяет к детям физическое насилие. При этом она отмечает, что дети и их отец являются гражданами Российской Федерации, из-за чего, по ее словам, обращения в различные инстанции пока не привели к возбуждению уголовного дела.

Автор обращения просит компетентные органы принять меры и вернуть детей в Кыргызстан.

Редакция отмечает, что официальные комментарии правоохранительных органов по данному заявлению на момент публикации не поступали.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/355194/
