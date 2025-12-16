ГКНБ задержал начальника управления Службы охраны МВД

10 декабря по подозрению в получении систематических взяток у подчиненных задержан начальник управления Службы охраны МВД полковник милиции А.Т.А. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Отмечается, что задержанный с 2024 года занимался незаконными поборами у сотрудников отдела охраны Балыкчи через начальника этого же отдела Д.Т.И. и аффилированного с ним лица.

«Систематические поборы осуществлялись в качестве выплат за обеспечение трудовой деятельностью работников милиции по охране различных объектов в нерабочее время», — добавили в спецслужбах.

В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия по установлению других должностных лиц МВД, причастных к данному преступлению. Ведется следствие.