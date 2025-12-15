22:07
Происшествия

УОБДД Чуйской области подтвердило. Экс-министр науки сел за руль нетрезвым

15 декабря ночью сотрудники отдела обеспечения безопасности дорожного движения Аламединского района в ходе ночного рейдового мероприятия остановили в селе Кой-Таш автомобиль Toyota Camry. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД Чуйской области.

По его данным, за рулем находился гражданин О.Б.С., 1986 года рождения.

«Во время проверки у водителя выявлены признаки алкогольного опьянения. В связи с этим он направлен на медицинское освидетельствование в Центральное наркологическое отделение Бишкека, где факт употребления спиртных напитков подтвердили. В отношении водителя составлен протокол по статье 193 Кодекса о правонарушениях. Автомобиль помещен на специализированную штрафную стоянку», — говорится в сообщении.

Напомним, на видео, которое распространяется в соцсетях, видно, что бывший министр науки и высшего образования Бактияр Орозов вместе с инспекторами УОБДД приехал на прохождение медицинского освидетельствования в наркологию.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/354697/
