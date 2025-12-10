В Чуйской области задержан чиновник, которого подозревают в причинении государству ущерба в размере 12 миллионов сомов. Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности.

По его данным, в 2022-2024 годах при капитальном ремонте канала «Петропавловск» в Жайылском районе выявлены грубые нарушения градостроительных норм, а также факты нецелевого использования бюджетных средств.

Проверка показала, что государству нанесен ущерб на 12 миллионов сомов.

Фото ГКНБ. Чиновника задержали по делу о хищении 12 миллионов сомов при ремонте канала

В рамках расследования задержан 59-летний Р.М.О., занимавший должность руководителя Бассейнового управления водных ресурсов Чуйской области и ранее исполнявший обязанности главы службы водных ресурсов. Его водворили в ИВС ГКНБ.

Следствие устанавливает других лиц, причастных к возможным коррупционным схемам.