В Китае казнили экс-главу инвесткомпании за взятки на $156 миллионов

Фото © Intermediate People’s Court of Tianjin. Бай Тяньхуэй во время заседания суда в городе Тяньцзинь

Утром 9 декабря 2025 года Второй народный суд средней ступени города Тяньцзинь привел в исполнение смертный приговор в отношении Бай Тяньхуэя, бывшего генерального директора инвестиционной компании China Huarong International Holdings. Об этом сообщило РИА «Новости».

Осужденного казнили с одобрения Верховного народного суда КНР.

Детали дела

Бай Тяньхуэя признали виновным в получении взяток в особо крупном размере. Следствие установило, что он злоупотреблял служебным положением, помогая третьим лицам получать проекты и корпоративное финансирование. В обмен на это он получил незаконное вознаграждение на общую сумму 1,108 миллиарда юаней (около $156 миллионов).

Смертный приговор вынесли в мае 2024 года. Суд также постановил лишить Бай Тяньхуэя политических прав и конфисковать все его личное имущество.

В феврале суд отклонил апелляцию осужденного, несмотря на то, что он сотрудничал со следствием и предоставил важные улики, способствовавшие раскрытию других преступлений.

Борьба с «тиграми»

Казнь Бай Тяньхуэя стала очередным громким событием в рамках масштабной антикоррупционной кампании, которую проводит председатель КНР Си Цзиньпин. Кампания, направленная как против мелких чиновников («мух»), так и против высокопоставленных коррупционеров («тигров»), усилилась с 2012 года.

В 2022 году Си Цзиньпин назвал коррупцию «главной злокачественной опухолью», угрожающей жизнеспособности партии, и заявил о приверженности принципу «нулевой терпимости».