МЧС: как вести себя при землетрясении и что положить в «тревожный чемоданчик»

В связи с недавним землетрясением Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана распространило рекомендации для населения. В ведомстве напомнили, что каждому жителю важно иметь так называемый «тревожный чемоданчик» — набор вещей первой необходимости на три дня.

В МЧС уточнили, что он может быть в любой удобной форме — чемодан на колесах, рюкзак или сумка. Туда следует положить продукты, воду, теплые вещи, лекарства, фонарик и свисток, чтобы в случае разрушения зданий можно было подавать сигналы. Рекомендуется подготовить лист с номерами родственников и адресами пунктов приема пострадавших на случай отключения связи.

Что должно быть в тревожном наборе?

Копии документов и деньги.

Аптечка первой помощи.

Запас воды — 3–4 литра в зимнее время и 5–6 литров летом на человека.

Консервы и высококалорийная еда.

Средства гигиены.

Запасная одежда, обувь, одеяло.

Радио, батарейки, PowerBank, фонарик, свисток.

Как вести себя при землетрясении

МЧС также напомнило о правилах поведения во время землетрясения. Ведомство выделило 10 ключевых шагов, среди которых — сохранять спокойствие, отходить от мебели и окон, укрываться и покинуть помещение после прекращения толчков. Важно отключить газ, воду и электричество, взять «тревожный чемоданчик», держаться подальше от зданий и электролиний, а также помогать детям и пожилым людям.

Отдельно подчеркивается, что во время толчков нельзя пользоваться лифтом, стоять у окон, прыгать с балконов или зажигать огонь.

Как подготовить жилье

Жителям рекомендуется прочно закрепить мебель, тяжелые предметы и бытовую технику, отодвинуть кровати от окон, надежно укрепить люстры и заменить задвижки на шкафах, чтобы они не открывались при встряске. Опасные вещества должны храниться так, чтобы не разбились и не пролились.

Если оказался под завалами

МЧС также дало рекомендации на случай, если человек оказался под завалами: нельзя делать резких движений, сохраняйте спокойствие и ждите спасателей.

Если пострадавший в зоне досягаемости, ему можно оказать доврачебную помощь. В остальных случаях лучше не пытаться самостоятельно перемещать человека или конструкции — это может привести к тяжелым последствиям, особенно при возможных травмах позвоночника.