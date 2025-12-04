17:31
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.13
Происшествия

МЧС: как вести себя при землетрясении и что положить в «тревожный чемоданчик»

В связи с недавним землетрясением Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана распространило рекомендации для населения. В ведомстве напомнили, что каждому жителю важно иметь так называемый «тревожный чемоданчик» — набор вещей первой необходимости на три дня.

В МЧС уточнили, что он может быть в любой удобной форме — чемодан на колесах, рюкзак или сумка. Туда следует положить продукты, воду, теплые вещи, лекарства, фонарик и свисток, чтобы в случае разрушения зданий можно было подавать сигналы. Рекомендуется подготовить лист с номерами родственников и адресами пунктов приема пострадавших на случай отключения связи.

Что должно быть в тревожном наборе?

  • Копии документов и деньги.
  • Аптечка первой помощи.
  • Запас воды — 3–4 литра в зимнее время и 5–6 литров летом на человека.
  • Консервы и высококалорийная еда.
  • Средства гигиены.
  • Запасная одежда, обувь, одеяло.
  • Радио, батарейки, PowerBank, фонарик, свисток.

Как вести себя при землетрясении

МЧС также напомнило о правилах поведения во время землетрясения. Ведомство выделило 10 ключевых шагов, среди которых — сохранять спокойствие, отходить от мебели и окон, укрываться и покинуть помещение после прекращения толчков. Важно отключить газ, воду и электричество, взять «тревожный чемоданчик», держаться подальше от зданий и электролиний, а также помогать детям и пожилым людям.

Отдельно подчеркивается, что во время толчков нельзя пользоваться лифтом, стоять у окон, прыгать с балконов или зажигать огонь.

Как подготовить жилье

Жителям рекомендуется прочно закрепить мебель, тяжелые предметы и бытовую технику, отодвинуть кровати от окон, надежно укрепить люстры и заменить задвижки на шкафах, чтобы они не открывались при встряске. Опасные вещества должны храниться так, чтобы не разбились и не пролились.

Если оказался под завалами

МЧС также дало рекомендации на случай, если человек оказался под завалами: нельзя делать резких движений, сохраняйте спокойствие и ждите спасателей.

Если пострадавший в зоне досягаемости, ему можно оказать доврачебную помощь. В остальных случаях лучше не пытаться самостоятельно перемещать человека или конструкции — это может привести к тяжелым последствиям, особенно при возможных травмах позвоночника.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/353448/
просмотров: 161
Версия для печати
Материалы по теме
В Китае произошло землетрясение, которое почувствовали жители Кыргызстана
Google Alert сообщил о землетрясении магнитудой 4,6 на границе РК и КР
На юге Кыргызстана произошло землетрясение
В Кыргызстане произошло землетрясение
В Араванском районе Ошской области в результате пожара погиб семилетний ребенок
На юге Кыргызстана сегодня произошло землетрясение
Еще одно землетрясение произошло в Кыргызстане
Спасатели вытащили живыми четырех шахтеров из завалов в Сулюкте
Продолжаются поиски мужчины, упавшего в реку Нарын
На границе Кыргызстана и Таджикистана зафиксировано землетрясение
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение В Кыргызстане произошло землетрясение
Беспилотник Bayraktar впервые сбил самолет ракетами &laquo;воздух&nbsp;&mdash; воздух&raquo; Беспилотник Bayraktar впервые сбил самолет ракетами «воздух — воздух»
Виновник гибели в&nbsp;ДТП Miss Universe Beauty вновь оказался в&nbsp;центре скандала Виновник гибели в ДТП Miss Universe Beauty вновь оказался в центре скандала
На&nbsp;юге Кыргызстана произошло землетрясение На юге Кыргызстана произошло землетрясение
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
4 декабря, четверг
17:27
Кыргызстан и Пакистан подписали пакет соглашений для расширения сотрудничества Кыргызстан и Пакистан подписали пакет соглашений для ра...
17:17
МЧС: как вести себя при землетрясении и что положить в «тревожный чемоданчик»
17:14
В Кыргызстане растет число людей с инвалидностью
17:07
«Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
17:00
Использовать старые бахилы как вторсырье предлагает депутат БГК